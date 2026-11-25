Дрон "Орион", запускающий "Бандероли". Фото иллюстративное: российские СМИ

Российские войска продолжают наносить удары по Харьковской области. В течение 25 ноября под ударами оказались Харьков и Златополь, а вблизи Федоровки российский FPV-дрон атаковал автомобиль. В результате ударов есть погибший и пострадавшие. Также зафиксированы повреждения гражданских объектов.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на главу Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова.

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Сообщение о последствиях атак. Фото: скриншот из Telegram

Удары по Харькову

В среду, 25 ноября, российская армия дважды атаковала Слободской район Харькова. Первый удар реактивным дроном "Бандероль" зафиксировали около 11:10, второй — в 12:48. Информацию о последствиях обоих попаданий уточняют.

Атака на Златополь

Также под российским ударом оказался Златополь. По предварительным данным, там пострадали двое мужчин в возрасте 43 и 60 лет. Обоим оказывается медицинская помощь. В городе повреждены неэксплуатируемое здание и магазин. На месте продолжается ликвидация последствий атаки.

Попадание FPV-дрона

Еще один удар российские военные нанесли утром вблизи села Федоровка Чугуевского района. Около 06:00 FPV-дрон попал в автомобиль, за рулем которого находился 66-летний мужчина. Водитель погиб на месте. Еще семь человек получили ранения, им оказывается медицинская помощь.

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По данному факту начато досудебное расследование по ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины — нарушение законов и обычаев войны, повлекшее гибель человека.

Что известно о "Бандероль"

Российская "Бандероль" — это малогабаритная крылатая ракета с реактивным двигателем, которую также называют гибридом ракеты и беспилотника. Ее разработала российская компания "Кронштадт". По данным украинской разведки, дальность полета этого оружия может достигать 500 км, а скорость — 650 км/ч. Она несет боевую часть массой около 114 кг.

Основным носителем "Бандероли" является российский ударный беспилотник «Орион». Также оккупанты работали над возможностью запуска ракеты с вертолетов Ми-28Н. Из-за высокой скорости и маневренности это оружие сложнее перехватить, чем обычные ударные дроны.

Ранее мы писали, что вечером 22 ноября российский беспилотник нанес удар по Немишлянскому району Харькова. Взрыв повредил детский сад и окна четырёх многоквартирных домов. Пострадали три человека, ещё одной женщине потребовалась помощь медиков из-за острой стрессовой реакции.

Также мы сообщали, что утром 20 ноября россияне атаковали больницу в Шевченковском районе Харькова. Оккупанты с помощью беспилотника поразили здание, где проводятся диагностические обследования пациентов. Взрыв повредил крышу, медицинские кабинеты и оборудование. Пострадали четверо человек.