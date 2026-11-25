Дрон "Оріон", який запускає "Бандеролі". Фото ілюстративне: росЗМІ

Російські війська продовжують атакувати Харківщину. Протягом 25 листопада під ударами опинилися Харків і Златопіль, а поблизу Федорівки російський FPV-дрон атакував автомобіль. Внаслідок ударів є загиблий і постраждалі. Також зафіксовано пошкодження цивільних об'єктів.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на очільника Харківської обласної військової адміністрації Олега Синєгубова.

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Повідомлення про наслідки атак. Фото: скриншот із Telegram

Удари по Харкову

У середу, 25 листопада, російська армія двічі атакувала Слобідський район Харкова. Перший удар реактивним дроном "Бандероль" зафіксували близько 11:10, другий — о 12:48. Інформацію про наслідки обох влучань уточнюють.

Атака на Златопіль

Також під російським ударом опинився Златопіль. Попередньо, там постраждали двоє чоловіків віком 43 та 60 років. Обом надають медичну допомогу. У місті пошкоджено будівлю, яка не експлуатується, та магазин. На місці триває ліквідація наслідків атаки.

Влучання FPV-дрона

Ще один удар російські військові завдали вранці поблизу села Федорівка Чугуївського району. Близько 06:00 FPV-дрон влучив у автомобіль, за кермом якого перебував 66-річний чоловік. Водій загинув на місці. Ще семеро людей дістали поранення, їм надають медичну допомогу.

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За цим фактом розпочали досудове розслідування за ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України — порушення законів та звичаїв війни, що спричинило загибель людини.

Що відомо про "Бандероль"

Російська "Бандероль" — це малогабаритна крилата ракета з реактивним двигуном, яку також називають гібридом ракети та безпілотника. Її розробила російська компанія "Кронштадт". За даними української розвідки, дальність польоту цієї зброї може сягати 500 км, а швидкість — 650 км/год. Вона несе бойову частину масою близько 114 кг.

Основним носієм "Бандеролі" є російський ударний безпілотник "Оріон". Також окупанти працювали над можливістю запуску ракети з вертольотів Мі-28Н. Через високу швидкість і маневровість цю зброю складніше перехоплювати, ніж звичайні ударні дрони.

Раніше ми писали, що ввечері 22 листопада російський безпілотник ударив по Немишлянському району Харкова. Вибух пошкодив дитячий садок і вікна чотирьох багатоквартирних будинків. Постраждали троє людей, ще одній жінці знадобилася допомога медиків через гостру реакцію на стрес.

Також ми повідомляли, що вранці 20 листопада росіяни атакували лікарню у Шевченківському районі Харкова. Окупанти безпілотником влучили в будівлю, де проводять діагностичні обстеження пацієнтів. Вибухом пошкодило дах, медичні кабінети та обладнання. Постраждали четверо людей.