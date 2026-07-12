Трегубов рассказал о новой тактике России в Купянском районе

Военные на фронте. Иллюстративное фото: 3-й армейский корпус

Российские войска продолжают оказывать давление на Купянском направлении, но всё чаще применяют новую тактику. Вместо крупных штурмовых подразделений оккупанты наступают небольшими группами, которые практически непрерывно пытаются прорвать украинскую оборону. В то же время враг активно применяет беспилотники и адаптирует логистику к новым условиям войны.

Об этом в эфире "Мы-Украина" рассказал пресс-секретарь Группировки объединенных сил Виктор Трегубов, передает Новини.LIVE.

Небольшие группы

На Купянском направлении наибольшая активность российских войск фиксируется на левом берегу Оскола. По словам пресс-секретаря Группировки объединенных сил Виктора Трегубова, оккупанты постоянно пытаются продвинуться вглубь украинских позиций. Для этого они отказались от массовых штурмов и делают ставку на небольшие группы пехоты, которые действуют практически непрерывно.

"Это инфильтрационные группы по два-три человека, иногда даже один человек. Таких групп очень много, и все эти попытки практически не прекращаются", — рассказал Виктор Трегубов.

Транспорт противника

Российские военные также изменили подход к использованию техники. По словам Трегубова, бронетехника у линии фронта почти не применяется, зато оккупанты активно используют квадроциклы, багги и другую лёгкую колёсную технику. Она помогает быстро маневрировать, но только на более безопасном расстоянии от украинских позиций.

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"Колесная техника используется для маневров на границе боевой зоны и эвакуации. Когда они приближаются к нашим позициям, то вынуждены двигаться пешком", — отметил пресс-секретарь.

Дронная война

Беспилотники остаются одним из главных инструментов российской армии. На фронте применяются различные типы БПЛА, в частности «Молния» и «Ланцет», а также дроны на оптоволокне. В то же время украинские силы уже не уступают противнику по количеству беспилотников и часто имеют преимущество благодаря подготовке операторов.

"БПЛА применяются тысячами. Хорошая новость — у нас уже нет отставания по количеству дронов. Мы сохраняем паритет, а иногда и преимущество — как по количеству, так и по качеству подготовки операторов дронов", — сказал Трегубов.

Логистика россиян

Украинские удары по российскому тылу вынуждают оккупантов менять подход к обеспечению своих войск. Они пытаются маскировать технику и объекты, однако это не всегда помогает избежать потерь. По словам спикера, удары по логистике остаются эффективными и затрудняют работу российской армии.

"Удары по стационарным объектам вызывают дезорганизацию и логистические проблемы. Россияне пытаются маскировать технику, но это не так просто", — подытожил Виктор Трегубов.

Как сообщали Новини.LIVE, на Купянском направлении продолжаются ожесточённые бои. Силы обороны сдерживают штурмы российских захватчиков у реки Оскол. Недавно украинские военные разрушили важный мост, который враг использовал для снабжения своей техники и горючего. Оккупанты пытаются изматывать противника небольшими группами, однако защитники успешно уничтожают логистику россиян еще на подступах к фронту.

Также Новини.LIVE сообщали, что российские войска продолжают атаковать на севере Харьковской области и в районе Купянска. Наибольшее внимание они уделяют районам Казачьей Лопани, Голубовки и Песчаного. Украинские военные сдерживают эти попытки и не дают противнику закрепиться на новых позициях. В то же время россияне сохраняют стабильное давление на фронте, хотя уже заметны проблемы с топливом.