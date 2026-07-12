Трегубов розповів про нову тактику Росія на Куп'янщині

Військові на фронті. Фото ілюстративне: 3 армійський корпус

Російські війська продовжують тиснути на Куп'янському напрямку, але дедалі частіше використовують нову тактику. Замість великих штурмових підрозділів окупанти наступають малими групами, які майже безперервно намагаються прорвати українську оборону. Водночас ворог активно застосовує безпілотники та адаптує логістику до нових умов війни.

Про це в ефірі "Ми-Україна" розповів речник Угруповання об'єднаних сил Віктор Трегубов, передає Новини.LIVE.

Малі групи

На Куп'янському напрямку найвища активність російських військ фіксується на лівому березі Осколу. За словами речника угруповання об'єднаних сил Віктора Трегубова, окупанти постійно намагаються просунутися вглиб українських позицій. Для цього вони відмовилися від масових штурмів і роблять ставку на невеликі групи піхоти, які діють практично безперервно.

"Це інфільтраційні групи по дві-три людини, інколи навіть одна особа. Таких груп дуже багато, і всі ці спроби практично не припиняються", — розповів Віктор Трегубов.

Транспорт ворога

Російські військові також змінили підхід до використання техніки. За словами Трегубова, бронетехніка біля лінії фронту майже не застосовується, натомість окупанти активно використовують квадроцикли, багі та іншу легку колісну техніку. Вона допомагає швидко маневрувати, але лише на безпечнішій відстані від українських позицій.

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"Колісна техніка використовується для маневрів на межі бойової зони та евакуації. Коли вони наближаються до наших позицій, то змушені рухатися пішки", — зазначив речник.

Дронова війна

Безпілотники залишаються одним із головних інструментів російської армії. На фронті застосовують різні типи БпЛА, зокрема "Молнія" та "Ланцет", а також дрони на оптоволокні. Водночас українські сили вже не поступаються противнику за кількістю безпілотників і часто мають перевагу завдяки підготовці операторів.

"БпЛА застосовуються тисячами. З хороших новин — у нас уже немає просідання по кількості дронів. Ми тримаємо паритет, а інколи й перевагу — як за кількістю, так і за якістю підготовки дронарів", — сказав Трегубов.

Логістика росіян

Українські удари по російських тилах змушують окупантів змінювати підхід до забезпечення своїх військ. Вони намагаються маскувати техніку та об'єкти, однак це не завжди допомагає уникнути втрат. За словами речника, удари по логістиці залишаються ефективними та ускладнюють роботу російської армії.

"Удари по стаціонарних об'єктах спричиняють дезорганізацію та логістичні проблеми. Росіяни намагаються маскувати техніку, але це не дуже просто", — підсумував Віктор Трегубов.

Як повідомляли Новини.LIVE, на Куп’янському напрямку тривають важкі бої. Сли оборони стримують штурми російських загарбників біля річки Оскіл. Нещодавно українські військові зруйнували важливий міст, який ворог використовував для постачання своєї техніки та пального. Окупанти намагаються тиснути на виснаження малими групами, проте захисники успішно знищують логістику росіян ще на підступах до фронту.

Також Новини.LIVE писали, що російські війська продовжують атакувати на півночі Харківщини та біля Куп'янська. Найбільше уваги вони приділяють районам Козачої Лопані, Голубівки та Піщаного. Українські військові стримують ці спроби та не дають противнику закріпитися на нових позиціях. Водночас росіяни зберігають стабільний тиск на фронті, хоча вже помітні проблеми з паливом.