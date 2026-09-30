Купянское направление: обстановка в районе Боровой и Оскола

Военный на фронте. Фото иллюстративное: Генштаб ВСУ

На Купянском направлении российские военные продолжают попытки проникать между украинскими позициями небольшими группами. В то же время на участке возле Боровой противник не продвигается. Украинские подразделения также оказывают давление на соседние участки фронта, сдерживая силы врага и не давая ему сосредоточить их в одном месте.

Об этом в эфире "Мы-Украина" рассказал офицер отдела связи 77-й отдельной аэромобильной бригады 7-го корпуса быстрого реагирования десантно-штурмовых войск Виктор Петрович, передает Новини.LIVE.

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Тактика РФ

Российские военные продолжают наступательные действия в районе Боровой. По словам офицера отдела связи 77-й отдельной аэромобильной бригады Виктора Петровича, противник изменил подход и пытается действовать очень небольшими группами. Военные РФ пытаются продвинуться в межпозиционное пространство и закрепиться там. Однако пока сделать это им не удается, и продвижения на этом участке нет.

"В целом враг продолжает тактику инфильтрации сверхмалыми группами — по двое, по одному. Трое человек — это для них уже довольно много. Пытается протиснуться в межпозиционное пространство, закрепиться там, но на данном этапе ему это не удается", — рассказал Виктор Петрович.

Он отметил, что российские силы несут значительные потери, однако не добиваются продвижения в зоне ответственности украинской бригады.

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"Враг несет значительные потери и пока не продвигается в нашей зоне ответственности", — отметил офицер.

Влияние операции «Вивальди»

Отдельные боевые действия на соседних участках также влияют на ситуацию в районе Боровой. Активность украинских подразделений вынуждает российское командование распределять силы между различными направлениями. По словам Виктора Петровича, это касается не только действий украинских военных поблизости. Важную роль играет и плацдарм на левом берегу Оскола, который удерживают украинские силы.

"Любая активность наших и любые успехи наших собратьев из соседних подразделений вынуждают противника отвлекать определенные силы с нашего направления, рассеивать свои силы", — пояснил военный.

В то же время удержание плацдарма на левом берегу Оскола не дает российским войскам возможности сосредоточить все силы на других направлениях. Украинские позиции там создают для противника угрозу удара.

"Плацдарм, расположенный на левом берегу реки Оскола, который мы удерживаем, также играет очень важную роль в сдерживании противника, не даёт ему бросить все силы на другие направления, на соседние направления, потому что существует угроза удара с этого плацдарма", — сказал Виктор Петрович.

По его словам, российские войска в своей зоне ответственности пытаются вытеснить украинские силы за реку Оскил.

"Его миссия в нашей зоне ответственности — это вытеснить нас за реку Оскил", — отметил офицер.

Какие цели поражают дроны

Украинские военные регулярно обнаруживают и поражают российские цели с помощью беспилотных систем. Среди них — отдельные пехотинцы, техника и объекты логистики. Российские военные пытаются максимально скрывать свои позиции. Для этого используют зеленые насаждения и устраивают укрытия, в частности прячутся в норах.

"Поражаем различные цели, во многом это одиночные пехотинцы, есть логистика, техника, они делают все возможное для того, чтобы замаскироваться. Пока есть зелень, обязательно маскируются в зелени, выкапывают норы, прячутся в норах", — рассказал Виктор Петрович.

По его словам, маскировка сейчас является одним из ключевых факторов на поле боя. Несмотря на это, украинская разведка продолжает находить скрытые цели.

"Враг маскируется очень тщательно, но наши разведчики находят его, ну и наши беспилотные системы поражают", — отметил офицер.

Он добавил, что украинские дроны работают и на значительном расстоянии от передовых позиций. Это позволяет наносить удары по логистике российских войск и затруднять их продвижение.

"Поражают очень эффективно, на довольно большой глубине, чтобы перерезать им логистику и не дать возможности продвигаться в нашей зоне ответственности", — сказал Виктор Петрович.

Как сообщали Новини.LIVE, украинские военные провели операцию по зачистке лесного участка на Купянском направлении в Харьковской области. Вероятно, эти действия были связаны с созданием более благоприятных условий для противодействия российским ударным беспилотникам в этом районе. В пятницу, 30 августа, 2-й Хартийский корпус сообщил, что украинские военные взяли под контроль два квадратных километра лесистой местности к юго-западу от Западного.

Также Новини.LIVE сообщали, что войска РФ продолжают штурмы на направлении Боровой в Харьковской области, но за время летней кампании не смогли существенно продвинуться. Оккупанты изменили тактику и теперь пытаются обходить украинские позиции и накапливать силы в тылу. Украинские военные противодействуют этим попыткам, однако интенсивность атак остается высокой.