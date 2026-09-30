Куп'янський напрямок: ситуація біля Борової та Осколу

Військовий на фронті. Фото ілюстративне: генштаб ЗСУ

На Куп'янському напрямку російські військові продовжують спроби просочуватися між українськими позиціями малими групами. Водночас на ділянці біля Борової противник не має просування. Українські підрозділи також впливають на сусідні відтинки фронту, стримуючи сили ворога та не даючи йому зосередити їх в одному місці.

Про це в ефірі "Ми-Україна" розповів офіцер відділення комунікації 77 окремої аеромобільної бригади 7-го корпусу швидкого регування десантноштурмових військ Віктор Петрович, передає Новини.LIVE.

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Тактика РФ

Російські військові продовжують наступальні дії в районі Борової. За словами офіцера відділення комунікації 77-ї окремої аеромобільної бригади Віктора Петровича, противник змінив підхід і намагається діяти дуже малими групами. Військові РФ намагаються просунутися в міжпозиційний простір і закріпитися там. Проте наразі зробити це їм не вдається, а просування на цій ділянці немає.

"Загалом ворог продовжує тактику інфільтрації супермалими групами, там по двоє, по одному. Троє чоловік — це вже для них доволі багато. Намагається протиснутися в міжпозиційний простір, закріпитися там, але на даному етапі йому цього зробити не вдається", — розповів Віктор Петрович.

Він зазначив, що російські сили зазнають значних втрат, однак не отримують просування в смузі відповідальності української бригади.

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"Ворог зазнає значних втрат і наразі не отримує ніяких просувань в нашій смузі відповідальності", — зазначив офіцер.

Вплив операції "Вівальді"

Окремі бойові дії на сусідніх відтинках також впливають на ситуацію біля Борової. Активність українських підрозділів змушує російське командування розподіляти сили між різними напрямками. За словами Віктора Петровича, це стосується не лише дій українських військових поруч. Важливу роль відіграє і плацдарм на лівому березі Осколу, який утримують українські сили.

"Будь-яка активність наших і будь-які успіхи наших побратимів із сусідніх підрозділів змушують відтягувати ворога певні сили з нашого напрямку, розсіювати свої сили", — пояснив військовий.

Водночас утримання плацдарму на лівому березі Осколу не дає російським військам можливості зосередити всі сили на інших напрямках. Українські позиції там створюють для противника загрозу удару.

"Плацдарм, який знаходиться на лівому березі річки Оскіла, який ми тримаємо, також відіграє дуже важливу роль у стримуванні ворога, не дає ворогу кинути всі сили на інші напрямки, на сусідні напрямки, тому що є загроза удару з цього плацдарму", — сказав Віктор Петрович.

За його словами, російські війська у своїй смузі відповідальності намагаються витіснити українські сили за річку Оскіл.

"Його місія в нашій смузі відповідальності — це витіснити нас за річку Оскіл", — зазначив офіцер.

Які цілі уражають дрони

Українські військові регулярно виявляють і уражають російські цілі за допомогою безпілотних систем. Серед них — поодинокі піхотинці, техніка та об'єкти логістики. Російські військові намагаються максимально приховувати свої позиції. Для цього використовують зелені насадження та облаштовують укриття, зокрема ховаються в норах.

"Вражаємо різні цілі, багато це піхотинці поодинокі, є логістика, техніка, роблять все можливе для того, щоб замаскувати. Поки що є зеленка, обов'язково маскуються в зеленці, викопують нори, ховаються по норах", — розповів Віктор Петрович.

За його словами, маскування нині є одним із ключових чинників на полі бою. Попри це, українська розвідка продовжує знаходити приховані цілі.

"Маскується ворог дуже ретельно, але наші розвідники знаходять його, ну і наші сили безпілотних систем уражають", — зазначив офіцер.

Він додав, що українські дрони працюють і на значній відстані від передових позицій. Це дозволяє бити по логістиці російських військ і ускладнювати їхнє просування.

"Уражають дуже ефективно, на доволі великій глибині для того, аби обрізати їм логістику і не дати можливості просуватися в нашій смузі відповідальності", — сказав Віктор Петрович.

Як повідомляли Новини.LIVE, українські військові провели операцію з зачистки лісової ділянки на Купʼянському напрямку в Харківській області. Ймовірно, ці дії були пов’язані зі створенням сприятливіших умов для протидії російським ударним безпілотникам у цьому районі. У пʼятницю, 30 серпня, 2-й Хартійський корпус повідомив, що українські військові взяли під контроль два квадратних кілометри лісистої місцевості на південний захід від Західного.

Також Новини.LIVE писали, що війська РФ продовжують штурми на напрямку Борової на Харківщині, але за літню кампанію не змогли суттєво просунутися. Окупанти змінили тактику й тепер намагаються обходити українські позиції та накопичуватися в тилу. Українські військові протидіють цим спробам, однак інтенсивність атак залишається високою.