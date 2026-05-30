РФ массированно атаковала Харьковщину: охота на гражданских

Уничтоженное авто.

Российские войска не прекращают терроризировать приграничные населенные пункты Харьковской области. Утром 30 мая и в течение последних суток враг совершил серию ударов с помощью беспилотников по Богодуховскому району. В результате этих атак пострадали мирные жители, а также зафиксированы разрушения жилья и инфраструктуры. Правоохранители уже начали расследование по фактам военных преступлений.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Харьковскую областную прокуратуру.

Утренние удары дронов

Утром 30 мая российская армия активизировала атаки беспилотниками на гражданский транспорт. Сначала в 05:45 в селе Рясное вражеский FPV-дрон попал в автомобиль, в результате чего травмы получили две женщины, которых сразу госпитализировали. Чуть позже, около 09:15, аналогичная атака произошла в поселке Степное. Там российский дрон-камикадзе попал в машину, которая двигалась по населенному пункту, ранив 21-летнего водителя и 46-летнюю пассажирку.

Прилет по админзданию

Кроме ударов по машинам, враг целился и по инфраструктуре. Примерно в 08:45 утра беспилотник типа "Молния" попал в здание местной администрации. В здании вылетели стекла, но, к счастью, из людей никто не пострадал.

Вечерний обстрел Золочева

Обстрелы района продолжались и накануне. 29 мая около 20:30 под ударом FPV-дрона оказался поселок Золочев. Взрывами повредило два частных дома и автомобиль. Обошлось без физических травм, однако 67-летняя местная жительница испытала острую реакцию на стресс из-за пережитого ужаса.

Прокуратура уже фиксирует последствия этих нападений для международных судов.

Как сообщали Новини.LIVE, российские оккупационные войска продолжают попытки продвигаться на нескольких участках фронта, однако их усилия не приносят желаемого результата. Коэффициент эффективности вражеских штурмов на Харьковщине стремительно падает, поскольку достижения на одних направлениях полностью нивелируются отступлением на других. Это весеннее наступление может завершиться для Кремля серьезными территориальными потерями.

Также Новини.LIVE писали, что в Богодуховской громаде Харьковской области расширили зону обязательной эвакуации из-за угрозы обстрелов. В список добавили еще шесть населенных пунктов. Местные власти призывают людей не медлить с выездом и делать это заблаговременно. Эвакуация продолжается ежедневно при участии спасателей, полиции и волонтеров.