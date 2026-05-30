РФ масовано атакувала Харківщину: полювання на цивільних

Знищене авто. Фото: Харківська обласна прокуратура

Російські війська не припиняють тероризувати прикордонні населені пункти Харківської області. Зранку 30 травня та протягом останньої доби ворог здійснив серію ударів за допомогою безпілотників по Богодухівському району. Внаслідок цих атак постраждали мирні мешканці, а також зафіксовані руйнування житла та інфраструктури. Правоохоронці вже розпочали розслідування за фактами воєнних злочинів.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

Ранкові удари дронів

Зранку 30 травня російська армія активізувала атаки безпілотниками на цивільний транспорт. Спочатку о 05:45 у селі Рясне ворожий FPV-дрон поцілив у автомобіль, внаслідок чого травми отримали дві жінки, яких одразу госпіталізували. Трохи пізніше, близько 09:15, аналогічна атака відбулася в селищі Степне. Там російський дрон-камікадзе влучив у машину, яка рухалася населеним пунктом, поранивши 21-річного водія та 46-річну пасажирку.

Приліт по адмінбудівлі

Окрім ударів по автівках, ворог цілив і по інфраструктурі. Приблизно о 08:45 ранку безпілотник типу "Молнія" влучив у будівлю місцевої адміністрації. У споруді вилетіли шибки, але, на щастя, з людей ніхто не постраждав.

Вечірній обстріл Золочева

Обстріли району тривали і напередодні. 29 травня близько 20:30 під ударом FPV-дрона опинилося селище Золочів. Вибухами пошкодило два приватні будинки та автомобіль. Обійшлося без фізичних травм, проте 67-річна місцева мешканка зазнала гострої реакції на стрес через пережитий жах.

Прокуратура вже фіксує наслідки цих нападів для міжнародних судів.

Як повідомляли Новини.LIVE, російські окупаційні війська продовжують спроби просуватися на кількох ділянках фронту, однак їхні зусилля не приносять бажаного результату. Коефіцієнт ефективності ворожих штурмів на Харківщині стрімко падає, оскільки здобутки на одних напрямках повністю нівелюються відступом на інших. Цей весняний наступ може завершитися для Кремля серйозними територіальними втратами.

Також Новини.LIVE писали, що у Богодухівській громаді на Харківщині розширили зону обов’язкової евакуації через загрозу обстрілів. До списку додали ще шість населених пунктів. Місцева влада закликає людей не зволікати з виїздом і робити це завчасно. Евакуація триває щодня за участі рятувальників, поліції та волонтерів.