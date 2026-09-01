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Главная Харьков РФ меняет тактику в районе Купянска на Харьковщине: бои на фронте

РФ меняет тактику в районе Купянска на Харьковщине: бои на фронте

Ua ru
1 сентября 2026 12:22
Ситуация в районе Купянска: россияне сократили маршруты групп
Военные на фронте. Иллюстративное фото: Новини.LIVЕ

На фронте за прошедшие сутки произошло 210 боевых столкновений. Российские войска продолжают оказывать давление на нескольких направлениях и ищут возможности для продвижения к Купянску. В то же время украинские силы сужают российский плацдарм на западном берегу Оскола и затрудняют логистику противника. Кроме того, возросла активность российской авиации.

Об этом в эфире "Мы-Украина" рассказал пресс-секретарь Группировки объединенных сил Виктор Трегубов, передает Новини.LIVE.

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Группы у Купянска

После сужения российского плацдарма на западном берегу Оскола изменились условия для действий небольших штурмовых групп. У российских военных стало меньше возможностей для логистического обеспечения и передвижения к Купянску.

"Нет, география не предполагает там новых маршрутов. В целом количество групп сократилось, и сама возможность для них получать логистическую поддержку стала меньше", — сказал представитель Группировки объединенных сил Виктор Трегубов.

По его словам, основным путем для российских групп оставался маршрут через Песчаное, Довжичку, Голубивку и далее к Осколу. Из-за ударов украинских дронов проводить по этому пути небольшие штурмовые группы стало сложнее.

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Наибольшая угроза

На восточном берегу российские войска продолжают продвигаться в направлении Купянска-Вузлового. Одновременно они наносят удары дронами по украинской логистике, пытаясь затруднить снабжение.

"В целом по центру украинского плацдарма. Россияне активно пытаются прорваться от Песчаного, проложить некий путь от Песчаного до Купянска-Вузлового", — рассказал Трегубов.

Он отметил, что именно это направление остается основным участком действий российских войск. В то же время из-за расположения в центре оно опасно и для самих российских групп, поскольку украинские силы могут наносить по ним удары с двух сторон.

Активность меняется

Российские войска периодически усиливают давление то на Южно-Слобожанском, то на Купянском направлении. Такие изменения связаны с возможностями противника накапливать силы для новых атак.

"Это не то, чтобы взаимозависимость. Скорее, когда у одних на некоторое время исчерпывается наступательный потенциал, на соседнем направлении как раз начинается всплеск", — отметил Трегубов.

По его словам, периоды активности могут длиться около недели. После этого российские войска снижают темп, пытаются закрепиться, а затем снова переходят к активным действиям. Из-за этого может создаваться впечатление, что направления чередуются.

Зоны у границы

Россияне также пытаются создавать небольшие зоны проникновения вдоль границы. В то же время, по словам военного, заявления о масштабах такого продвижения значительно преувеличены.

"Нужно смотреть на карты DeepState, на наши анонсы и на наши отчеты, потому что иначе просто никак. То, что карта показывает как зону контроля, там и есть зона контроля, а то, что она показывает как серую зону, — это территории, на которые российские группы могут ситуативно проникать", — пояснил Трегубов.

Он добавил, что российские заявления о продвижении могут отличаться от реальной ситуации примерно в пять раз. По его словам, противник может дойти до одного населенного пункта или его окрестностей, а затем заявлять о значительно большем масштабе продвижения.

Наступление у границы

На Великобурлуцком направлении российские войска ранее потеряли часть территории, а впоследствии смогли занять участок к западу от нее. Речь идет о небольшой территории без населенных пунктов.

"Они просто заняли часть приграничной зоны. Это то, что они пытаются делать и на Южно-Слобожанском направлении, и на Великобурлуцком — создавать зоны вклинения непосредственно у границы", — рассказал Трегубов.

По его словам, российские войска пытаются создавать там зоны своего присутствия даже без захвата населенных пунктов. Изначально их план заключался в создании такой зоны глубиной около 20 километров, однако фактически им удается проникать лишь на 2–3 километра в приграничную зону.

Активность авиации

Российская авиация этим летом стала более активной по сравнению с прошлым годом. Отдельно возросло применение управляемых авиационных бомб, которые используют для ударов по украинским позициям и территориям.

"Она возросла. Она объективно возросла. Россияне стали чаще использовать КАБы", — сказал Трегубов.

Он добавил, что такие боеприпасы уже используются довольно часто. В то же время, даже с учетом возможности повышения точности, они остаются опасным оружием, поскольку могут упасть не в том месте, которое было определено российскими войсками.

Более 50 КАБ

Точное ежедневное количество применённых КАБ собеседник назвать не смог. В то же время он привёл данные по отдельным направлениям.

"О десятках в день я сейчас не скажу, потому что давно не видел. В целом видел статистику по Славянскому, Лиманскому и Купянскому районам. Там было точно, помню, более 50 в сутки", — рассказал Трегубов.

Как сообщали Новини.LIVE, в Харькове усиливают защиту от российских дронов. Антидроновые сетки устанавливают на направлениях, которые определяют военные. Работы уже начала областная военная администрация. Город параллельно устанавливает собственную защиту и согласовывает все решения с военными, отвечающими за это направление. Такая защита уже показала свою эффективность.

Также Новини.LIVE писали, что украинские военные провели операцию по зачистке лесного участка на Купянском направлении в Харьковской области. Вероятно, эти действия были связаны с созданием более благоприятных условий для противодействия российским ударным беспилотникам в этом районе. В пятницу, 30 августа, 2-й Хартийский корпус сообщил, что украинские военные взяли под контроль два квадратных километра лесистой местности к юго-западу от Западного. Также Силы обороны продолжают продвигаться к западу от Двуречной.

армия Харьковская область Новости Харькова Купянск ситуация на фронте
Долженко Екатерина - редактор, одесский обозреватель
Автор:
Долженко Екатерина

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