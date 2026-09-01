Ситуація біля Куп’янська: росіяни скоротили маршрути груп

Військові на фронті. Фото ілюстративне: Новини.LIVЕ

На фронті за минулу добу відбулося 210 бойових зіткнень. Російські війська продовжують тиснути на кількох напрямках і шукають можливості для просування до Куп’янська. Водночас українські сили звужують російський плацдарм на західному березі Осколу та ускладнюють логістику противника. Крім того, зросла активність російської авіації.

Про це в ефірі "Ми-Україна" розповів речник Угруповання об'єднаних сил Віктор Трегубов, передає Новини.LIVE.

Реклама

Групи біля Куп’янська

Після звуження російського плацдарму на західному березі Осколу змінилися умови для дій малих штурмових груп. Російські військові мають менше можливостей для логістичного забезпечення та пересування до Куп’янська.

"Ні, нових маршрутів там географія не передбачає. В цілому кількість груп скоротилася, і сама можливість для них отримувати логістичну сполученість стала меншою", — сказав речник угруповання об'єднаних сил Віктор Трегубов.

За його словами, основним шляхом для російських груп залишався маршрут через Піщане, Довжичку, Голубівку та далі до Осколу. Через удари українських дронів проводити цим шляхом малі штурмові групи стало складніше.

Читайте також:

Найбільша загроза

На східному березі російські війська продовжують рухатися в напрямку Куп’янська-Вузлового. Одночасно вони завдають ударів дронами по українській логістиці, намагаючись ускладнити постачання.

"В цілому по центру українського плацдарму. Росіяни активно намагаються пролізти від Піщаного, робити такий собі шлях від Піщаного до Куп’янська-Вузлового", — розповів Трегубов.

Він зазначив, що саме цей напрямок залишається основною ділянкою зусиль російських військ. Водночас через розташування в центрі він є небезпечним і для самих російських груп, оскільки українські сили можуть бити по них із двох боків.

Активність змінюється

Російські війська періодично посилюють тиск то на Південно-Слобожанському, то на Куп’янському напрямку. Такі зміни пов’язані з можливостями противника накопичувати сили для нових атак.

"Це не те, щоб взаємозалежність. Скоріше, коли в одних вичерпується на деякий час наступальний потенціал, на сусідньому напрямку якраз починається сплеск", — зауважив Трегубов.

За його словами, періоди активності можуть тривати близько тижня. Після цього російські війська знижують темп, намагаються закріпитися, а потім знову переходять до активних дій. Через це може складатися враження, що напрямки чергуються.

Зони біля кордону

Росіяни також намагаються створювати невеликі зони проникнення вздовж кордону. Водночас, за словами військового, заяви про масштаби такого просування значно перебільшені.

"Треба дивитися на мапи DeepState, на наші анонси і на наші звіти, бо інакше просто ніяк. Те, що мапа показує як зону контролю, там зона контролю, а те, що вона показує як сіру зону, — території, на яких російські групи можуть ситуативно проходити", — пояснив Трегубов.

Він додав, що російські заяви про просування можуть відрізнятися від реальної ситуації приблизно в п’ять разів. За його словами, противник може дійти до одного населеного пункту або його околиць, а потім заявляти про значно більший масштаб просування.

Просування біля кордону

На Великобурлуцькому напрямку російські війська раніше втратили частину території, а згодом змогли зайняти ділянку західніше. Йдеться про невелику територію без населених пунктів.

"Вони просто зайняли частину прикордонної зони. Це те, що вони намагаються чинити і на Південно-Слобожанському напрямку, і на Великобурлуцькому — створювати зони вклинення безпосередньо біля кордону", — розповів Трегубов.

За його словами, російські війська намагаються створювати там зони своєї присутності навіть без захоплення населених пунктів. Спочатку їхнім планом було створити таку зону завглибшки близько 20 кілометрів, однак фактично їм вдається заходити лише на 2–3 кілометри в прикордонну зону.

Активність авіації

Російська авіація цього літа стала активнішою порівняно з минулим роком. Окремо зросло застосування керованих авіаційних бомб, які використовують для ударів по українських позиціях і територіях.

"Вона зросла. Вона об’єктивно зросла. Росіяни почали більше використовувати КАБи", — сказав Трегубов.

Він додав, що такі боєприпаси вже використовують досить часто. Водночас навіть із можливістю підвищення точності вони залишаються небезпечною зброєю, оскільки можуть впасти не в тому місці, яке було визначене російськими військами.

Понад 50 КАБів

Точну щоденну кількість застосованих КАБів співрозмовник назвати не зміг. Водночас він навів дані щодо окремих напрямків.

"Про десятки на день я зараз не скажу, бо давненько не бачив. В цілому бачив статистику по Слов’янському, Лиманському та Куп’янському районах. Там було точно, пам’ятаю, що за 50 на добу", — розповів Трегубов.

Як повідомляли Новини.LIVE, у Харкові посилюють захист від російських дронів. Антидронові сітки встановлюють на напрямках, які визначають військові. Роботи вже розпочала обласна військова адміністрація. Місто паралельно встановлює власний захист і погоджує всі рішення з військовими, які відповідають за цей напрямок. Такий захист уже показав свою ефективність.

Також Новини.LIVE писали, що українські військові провели операцію з зачистки лісової ділянки на Купʼянському напрямку в Харківській області. Ймовірно, ці дії були пов’язані зі створенням сприятливіших умов для протидії російським ударним безпілотникам у цьому районі. У пʼятницю, 30 серпня, 2-й Хартійський корпус повідомив, що українські військові взяли під контроль два квадратних кілометри лісистої місцевості на південний захід від Західного. Також Сили оборони продовжують просуватися на захід від Дворічної.