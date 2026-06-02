Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionЕвровидениеФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаПолитикаВойнаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Гламур
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Харьков РФ непрерывно бьет по Харькову дронами: есть пострадавшие

РФ непрерывно бьет по Харькову дронами: есть пострадавшие

Ua ru
Дата публикации 2 июня 2026 14:15
РФ непрерывно бьет по Харькову дронами: есть пострадавшие
Спасатель тушит пожар. Фото иллюстративное: ГСЧС Харьковщины

С ночи в Харькове не прекращают раздавались взрывы. Россия атакует город ударными беспилотниками. Попадания зафиксировали сразу в нескольких районах. В части локаций возникли пожары. Есть пострадавшие, которым оказывают помощь медики.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на главу Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова.

Удар по Слободскому району

В Слободском районе российский БпЛА вызвал возгорание. Информации о пострадавших сначала не поступало. Спасательные службы оперативно выехали на место и начали ликвидацию последствий.

Пожар пытаются быстро потушить. Впоследствии в этом же районе стало известно о еще одном пострадавшем. 30-летний мужчина получил взрывные ранения. Ему оказывают медицинскую помощь.

Обстрел Основянского района

В Основянском районе в результате удара пострадали два человека. Это 50-летняя женщина и 51-летний мужчина. Они получили взрывные травмы, врачи работают с ними.

Читайте также:

Атака на Салтовский район

В Салтовском районе зафиксировали падение вражеского дрона. Пострадавших там не обнаружили. На месте продолжаются работы по ликвидации последствий атаки.

Попадание в Холодногорском районе

В Холодногорском районе также произошел удар беспилотника. Возникло возгорание, но обращений к медикам не было. Специалисты продолжают обследование территории и устраняют последствия.

Предыдущие атаки

В ночь на 2 июня и утром Харьков оказался под комбинированной атакой российских войск. Город атаковали ракетами и ударными беспилотниками, попадания зафиксировали сразу в нескольких районах. Повреждены жилые дома, детские учреждения, предприятия и объекты инфраструктуры. В результате ударов есть пострадавшие, среди них — ребенок.

По данным городских властей, враг применил около 15 ударных БПЛА и две ракеты. Больше всего разрушений зафиксировано в Основянском районе, где повреждены частные дома, административные здания, детский сад и другие гражданские объекты.

В Слободском районе пострадали жилые дома и инфраструктура, в Немышлянском - офисное здание, где возник пожар, а в Киевском районе удары пришлись по промышленной зоне. В Слободском районе в результате отдельного попадания возникли пожары, которые ликвидировали экстренные службы. Также в городе зафиксировали новые атаки дронов утром, в частности по промышленным объектам. В Основянском районе пострадали по меньшей мере два человека — 50-летняя женщина и 51-летний мужчина. Они получили взрывные ранения и находятся под наблюдением медиков. В Слободском районе также ранения получил 30-летний мужчина.

Как сообщали Новини.LIVE, российский беспилотник вечером 30 мая атаковал Чугуевский район Харьковской области. В результате удара пострадали двое сотрудников полиции, которые находились на службе. Также повреждения получил служебный автомобиль.

Также Новини.LIVE писали, что в ночь на 1 июня российские беспилотники атаковали Харьков и населенные пункты области. Под ударами оказались жилые кварталы, частные дома и гражданская инфраструктура. Пострадали девять человек, среди которых жители Харькова, Богодухова и нескольких сел области.

Харьков обстрелы Олег Синегубов
Долженко Екатерина - редактор, одесский обозреватель
Автор:
Долженко Екатерина
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации