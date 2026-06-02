РФ непрерывно бьет по Харькову дронами: есть пострадавшие

Спасатель тушит пожар. Фото иллюстративное: ГСЧС Харьковщины

С ночи в Харькове не прекращают раздавались взрывы. Россия атакует город ударными беспилотниками. Попадания зафиксировали сразу в нескольких районах. В части локаций возникли пожары. Есть пострадавшие, которым оказывают помощь медики.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на главу Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова.

Удар по Слободскому району

В Слободском районе российский БпЛА вызвал возгорание. Информации о пострадавших сначала не поступало. Спасательные службы оперативно выехали на место и начали ликвидацию последствий.

Пожар пытаются быстро потушить. Впоследствии в этом же районе стало известно о еще одном пострадавшем. 30-летний мужчина получил взрывные ранения. Ему оказывают медицинскую помощь.

Обстрел Основянского района

В Основянском районе в результате удара пострадали два человека. Это 50-летняя женщина и 51-летний мужчина. Они получили взрывные травмы, врачи работают с ними.

Читайте также:

Атака на Салтовский район

В Салтовском районе зафиксировали падение вражеского дрона. Пострадавших там не обнаружили. На месте продолжаются работы по ликвидации последствий атаки.

Попадание в Холодногорском районе

В Холодногорском районе также произошел удар беспилотника. Возникло возгорание, но обращений к медикам не было. Специалисты продолжают обследование территории и устраняют последствия.

Предыдущие атаки

В ночь на 2 июня и утром Харьков оказался под комбинированной атакой российских войск. Город атаковали ракетами и ударными беспилотниками, попадания зафиксировали сразу в нескольких районах. Повреждены жилые дома, детские учреждения, предприятия и объекты инфраструктуры. В результате ударов есть пострадавшие, среди них — ребенок.

По данным городских властей, враг применил около 15 ударных БПЛА и две ракеты. Больше всего разрушений зафиксировано в Основянском районе, где повреждены частные дома, административные здания, детский сад и другие гражданские объекты.

В Слободском районе пострадали жилые дома и инфраструктура, в Немышлянском - офисное здание, где возник пожар, а в Киевском районе удары пришлись по промышленной зоне. В Слободском районе в результате отдельного попадания возникли пожары, которые ликвидировали экстренные службы. Также в городе зафиксировали новые атаки дронов утром, в частности по промышленным объектам. В Основянском районе пострадали по меньшей мере два человека — 50-летняя женщина и 51-летний мужчина. Они получили взрывные ранения и находятся под наблюдением медиков. В Слободском районе также ранения получил 30-летний мужчина.

Как сообщали Новини.LIVE, российский беспилотник вечером 30 мая атаковал Чугуевский район Харьковской области. В результате удара пострадали двое сотрудников полиции, которые находились на службе. Также повреждения получил служебный автомобиль.

Также Новини.LIVE писали, что в ночь на 1 июня российские беспилотники атаковали Харьков и населенные пункты области. Под ударами оказались жилые кварталы, частные дома и гражданская инфраструктура. Пострадали девять человек, среди которых жители Харькова, Богодухова и нескольких сел области.