РФ безперервно б'є по Харкову дронами: є постраждалі

Рятувальник гасить пожежу. Фото ілюстративне: ДСНС Харківщини

Від ночі у Харкові не припиняють лунали вибухи. Росія атакує місто ударними безпілотниками. Влучання зафіксували одразу в кількох районах. У частині локацій виникли пожежі. Є постраждалі, яким надають допомогу медики.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на очільника Харківської обласної військової адміністрації Олега Синєгубова.

Удар по Слобідському району

У Слобідському районі російський БпЛА спричинив загоряння. Інформації про постраждалих спочатку не надходило. Рятувальні служби оперативно виїхали на місце та почали ліквідацію наслідків.

Пожежу намагаються швидко загасити. Згодом у цьому ж районі стало відомо про ще одного постраждалого. 30-річний чоловік отримав вибухові поранення. Йому надають медичну допомогу.

Обстріл Основ'янського району

В Основ’янському районі внаслідок удару постраждали двоє людей. Це 50-річна жінка та 51-річний чоловік. Вони отримали вибухові травми, лікарі працюють із ними.

Читайте також:

Атака на Салтівський район

У Салтівському районі зафіксували падіння ворожого дрона. Постраждалих там не виявили. На місці тривають роботи з ліквідації наслідків атаки.

Влучання у Холодногірському районі

У Холодногірському районі також стався удар безпілотника. Виникло загоряння, але звернень до медиків не було. Фахівці продовжують обстеження території та усувають наслідки.

Попередні атаки

У ніч на 2 червня та зранку Харків опинився під комбінованою атакою російських військ. Місто атакували ракетами та ударними безпілотниками, влучання зафіксували одразу в кількох районах. Пошкоджено житлові будинки, дитячі заклади, підприємства та об’єкти інфраструктури. Унаслідок ударів є постраждалі, серед них — дитина.

За даними міської влади, ворог застосував близько 15 ударних БпЛА та дві ракети. Найбільше руйнувань зафіксовано в Основ’янському районі, де пошкоджені приватні будинки, адміністративні споруди, дитячий садок та інші цивільні об’єкти.

У Слобідському районі постраждали житлові будинки та інфраструктура, у Немишлянському — офісна будівля, де виникла пожежа, а в Київському районі удари прийшлися по промисловій зоні. У Слобідському районі внаслідок окремого влучання виникли пожежі, які ліквідовували екстрені служби. Також у місті зафіксували нові атаки дронів зранку, зокрема по промислових об’єктах. В Основ’янському районі постраждали щонайменше двоє людей — 50-річна жінка та 51-річний чоловік. Вони отримали вибухові поранення та перебувають під наглядом медиків. У Слобідському районі також поранення дістав 30-річний чоловік.

Як повідомляли Новини.LIVE, російський безпілотник увечері 30 травня атакував Чугуївський район на Харківщині. Внаслідок удару постраждали двоє працівників поліції, які перебували на службі. Також пошкоджень зазнав службовий автомобіль.

Також Новини.LIVE писали, що у ніч проти 1 червня російські безпілотники атакували Харків і населені пункти області. Під ударами опинилися житлові квартали, приватні будинки та цивільна інфраструктура. Постраждали дев'ятеро людей, серед яких мешканці Харкова, Богодухова та кількох сіл області.