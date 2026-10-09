Обстрелы Харьковской области за сутки: есть раненые и разрушения

Разрушения после нападения. Фото иллюстративное: Главное управление Национальной полиции Харьковской области

Последствия российских атак зафиксированы в 17 населенных пунктах Харьковской области. Повреждения получили жилые дома, автомобили, предприятия, магазины и электросети. В результате обстрелов ранения получили трое человек. В то же время на фронте украинские военные отражали атаки на Южно-Слобожанском и Купянском направлениях.

Об этом сообщает Новини.LIVЕ со ссылкой на главу Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова.

Реклама

Последствия обстрелов

За прошедшие сутки российские войска атаковали 17 населенных пунктов Харьковской области. Под ударами оказались жилые дома, автомобили, предприятия и другие гражданские объекты. В Богодуховском районе повреждены шесть легковых автомобилей, грузовик, дом в Золочеве и интернат в Малыжино. В Купянском районе разрушениям подверглось складское здание в Великом Бурлуке. В Изюмском районе пострадали окна гражданского предприятия в Савинцах и два грузовых автомобиля в Козютовке.

В Харьковском районе повреждения получили дома в Слатыном, Прудянке и Песочине, автомобили в Дергачах и Болибоках, хозяйственное сооружение и электросети. В Песочине повреждены три частных дома. В Чугуевском районе пострадали два частных дома, автомобиль, магазин и электросети в Хотимле. В Затоке разрушены два частных дома и электросети, а в Бугаевке — частный дом.

Раненые в результате атак

В результате обстрелов ранения получили три человека. В Золочеве пострадали мужчины в возрасте 51 и 53 лет, а в Хотимле Старосалтовской общины — 72-летняя женщина.

Читайте также:

Также медики оказали помощь 37-летнему мужчине, получившему ранения во время обстрела Харькова 5 октября.

Чем атаковали россияне

Для нанесения ударов по Харьковской области российские войска применяли различные виды вооружения. В частности, зафиксировано:

одна реактивная система залпового огня;

две управляемые авиабомбы;

четыре беспилотника типа "Молния";

23 FPV-дрона;

четыре беспилотника, тип которых устанавливается.

Эвакуация через Лозовую

Транзитный эвакуационный пункт в Лозовой за последние сутки принял 167 человек. Всего с момента начала работы пункта там зарегистрировали 63 891 человека.

Ситуация на фронте

За прошедшие сутки на фронте зафиксировали 211 боевых столкновений. На Южно-Слобожанском направлении украинские военные отразили пять атак россиян. Противник пытался продвинуться в сторону Избицкого, Терновой, Вильчи и Рыбалчиного. На Купянском направлении российские войска восемь раз пытались укрепить свои позиции. Штурмовые действия продолжались в направлении Радьковки, Купянска-Вузлового и Мирового.

Как сообщали Новини.LIVE, за сутки, 5 октября, российские войска атаковали Харьков и десять населенных пунктов области. В результате ударов погибли семь человек, еще 80 пострадали, среди них трое детей. В городах и селах повреждены жилые дома, предприятия, автомобили и другая гражданская инфраструктура. Для атак враг применил ракеты, КАБы и беспилотники.

Также Новини.LIVE сообщали, что российские военные нанесли ракетный удар по Харькову вечером 4 октября. В результате атаки погиб 42-летний мужчина, который проезжал неподалеку от места попадания. Еще шесть человек пострадали, среди них двое полицейских. В городе повреждены жилые дома, кафе и автомобили, а также нежилые здания.