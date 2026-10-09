Обстріли Харківщини за добу: є поранені та руйнування

Руйнування після атаки. Фото ілюстративне: Головне управління Нацполіції Харківщини

Наслідки російських атак зафіксували в 17 населених пунктах Харківської області. Пошкоджень зазнали житлові будинки, автомобілі, підприємства, магазини та електромережі. Через обстріли поранень дістали троє людей. Водночас на фронті українські військові відбивали атаки на Південно-Слобожанському та Куп’янському напрямках.

Про це повідомляє Новини.LIVЕ з посиланням на очільника Харківської обласної військової адміністрації Олега Синєгубова.

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Наслідки обстрілів

Протягом минулої доби російські війська атакували 17 населених пунктів Харківської області. Під ударами опинилися житлові будинки, автомобілі, підприємства та інші цивільні об’єкти. У Богодухівському районі пошкоджено шість легкових автомобілів, вантажівку, будинок у Золочеві та інтернатний заклад у Малижиному. У Куп’янському районі руйнувань зазнала складська будівля у Великому Бурлуку. В Ізюмському районі постраждали вікна цивільного підприємства в Савинцях і два вантажні автомобілі в Козютівці.

У Харківському районі пошкоджень зазнали будинки у Слатиному, Прудянці та Пісочині, автомобілі в Дергачах і Болибоках, господарча споруда та електромережі. У Пісочині пошкоджено три приватні будинки. У Чугуївському районі постраждали два приватні будинки, автомобіль, магазин та електромережі в Хотімлі. У Затоці руйнувань два приватні будинки й електромережі, а в Бугаївці — приватний будинок.

Поранені від атак

Унаслідок обстрілів поранень дістали троє людей. У Золочеві постраждали чоловіки віком 51 та 53 роки, а в Хотімлі Старосалтівської громади — 72-річна жінка.

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Також медики надали допомогу 37-річному чоловіку, який зазнав поранень під час обстрілу Харкова 5 жовтня.

Чим атакували росіяни

Для ударів по Харківській області російські війська застосовували різні види озброєння. Зокрема, зафіксовано:

одну реактивну систему залпового вогню;

дві керовані авіабомби;

чотири безпілотники типу "Молнія";

23 FPV-дрони;

чотири безпілотники, тип яких встановлюють.

Евакуація через Лозову

Транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за минулу добу прийняв 167 людей. Загалом від початку роботи пункту там зареєстрували 63 891 людину.

Ситуація на фронті

Упродовж минулої доби на фронті зафіксували 211 бойових зіткнень. На Південно-Слобожанському напрямку українські військові відбили п’ять атак росіян. Противник намагався просунутися в бік Ізбицького, Тернової, Вільчі та Рибалчиного. На Куп’янському напрямку російські війська вісім разів намагалися покращити свої позиції. Штурмові дії тривали в напрямку Радьківки, Куп’янська-Вузлового та Мирового.

Як повідомляли Новини.LIVE, російські війська за добу, 5 жовтня, атакували Харків і десять населених пунктів області. Внаслідок ударів загинули семеро людей, ще 80 постраждали, серед них троє дітей. У містах і селах пошкоджені житлові будинки, підприємства, автомобілі та інша цивільна інфраструктура. Для атак ворог застосував ракети, КАБи та безпілотники.

Також Новини.LIVE писали, що російські військові завдали ракетного удару по Харкову ввечері 4 жовтня. Внаслідок атаки загинув 42-річний чоловік, який проїжджав неподалік місця влучання. Ще шестеро людей постраждали, серед них двоє поліцейських. У місті пошкоджені житлові будинки, кафе та автомобілі, а також нежитлові будівлі.