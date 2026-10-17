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Главная Харьков РФ обстреляла два района Харькова: пострадавших — почти десяток

РФ обстреляла два района Харькова: пострадавших — почти десяток

Ua ru
17 октября 2026 04:30
Вечером 16 октября 2026 года армия РФ атаковала Харьков facebook.com/DSNSKHM
Спасатели тушат пожар. Фото иллюстративное: facebook.com/DSNSKHM

Вечером в пятницу, 16 октября, армия РФ нанесла удары по Харькову. Под обстрелом оказались Немышлянский и Слободской районы. Есть пострадавшие.

Об этом со ссылкой на мэра Харькова Игоря Терехова сообщает Новини.LIVE.

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Вечером 16 октября 2026 года РФ обстреляла Харьков
Скриншот сообщений t.me/ihor_terekhov

Последствия обстрела Харькова вечером 16 октября

В 21:21 РФ нанесла удар "Бандеролью" по Немишлянскому району, а в 21:32 под обстрелом оказался Слободской район. В 21:38, 22:16, 22:21 и 22:24 зафиксировали повторные удары по Немишлянскому району Харькова. В результате обстрела там есть повреждения: по предварительной информации, выбило более ста окон. По состоянию на 22:05 было известно о девяти пострадавших.

Ранее Новини.LIVE со ссылкой на мэра Харькова Игоря Терехов сообщал, что утром 16 октября россияне атаковали железнодорожную и энергетическую инфраструктуру города. Кроме того, под ударом оказался один из крупнейших харьковских рынков. Двое человек погибли.

Также Новини.LIVE со ссылкой на главу Харьковской ОВА Олега Синегубова сообщал, что 15 октября под российской атакой оказался Изюм в Харьковской области. Пострадали четверо человек. Среди пострадавших — 105-летняя женщина.

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Мария Чекарёва - редактор ленты новостей
Автор:
Мария Чекарёва

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