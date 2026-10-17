Увечері 16 жовтня 2026 року армія РФ атакувала Харків

Термінова новина

Увечері в п'ятницю, 16 жовтня, армія РФ завдала ударів по Харкову. Під обстрілом опинилися Немишлянський і Слобідський райони. Постраждали люди.

Про це з посиланням на міського голову Харкова Ігоря Терехова передає Новини.LIVE.

Реклама

Наслідки обстрілу Харкова ввечері 16 жовтня

О 21:21 РФ завдала удару "Бандероллю" по Немишлянському району, а о 21:32 під обстрілом опинився Слобідський район. О 21:38, 22:16, 22:21 і 22:24 зафіксували повторні удари по Немишлянському району Харкова. Унаслідок обстрілу там зазнали пошкоджень: за попередньою інформацією, вибило понад сто вікон. Станом на 22:05 було відомо про дев'ятьох постраждалих.

Новина доповнюється