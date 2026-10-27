Последствия обстрела Харьковской области. Иллюстративное фото: Главное управление Национальной полиции Харьковской области

За последние сутки российские войска нанесли удары по Харькову и еще 12 населенным пунктам области. В результате ударов были повреждены жилые дома, предприятия, автомобили и другие гражданские объекты. Есть погибшие и раненые, среди пострадавших — несовершеннолетняя девушка. В то же время в регионе продолжаются бои, а из опасных районов продолжают эвакуировать людей.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на главу Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова.

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Последствия обстрелов Харьковской области

За прошедшие сутки российские войска обстреляли Харьков и 12 населенных пунктов области. Под ударами оказались жилые дома, предприятия, транспорт и другие гражданские объекты. В областном центре повреждены четыре многоквартирных дома, детское учреждение, три гражданских предприятия и административное здание. Также пострадали 12 автомобилей и 20 гаражей. В Изюмском районе пострадали складские помещения в Барвинковом, частные дома в селах Пески-Радьковские и Борщевка, а также административное здание в Изюме. В Купянском районе под ударом оказался посёлок Шевченково. Там поврежден двухэтажный дом, электросети и автомобиль.

В Харьковском районе разрушения зафиксировали в нескольких населенных пунктах. В Черкасской Лозовой поврежден гараж, в Дементьевке — автомобиль. В Малой Даниловке пострадали помещение почты и машина, а в Безруках — частный дом. В Ольшанах повреждены гражданское предприятие и частные дома. В Лозовском районе поврежден частный дом в Миролюбовке и торговые павильоны в Лозовой.

Погибшие и пострадавшие

В результате российских обстрелов погибли три человека, ещё восемь пострадали, среди них — 17-летняя девушка. В Харькове погибли двое мужчин в возрасте 41 и 60 лет. Ранения получили 60-летняя женщина и 77-летний мужчина. Еще двое человек, 61-летний мужчина и 17-летняя девушка, перенесли острую стрессовую реакцию.

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В поселке Шевченково погибла 74-летняя женщина. Еще один местный житель, 74-летний мужчина, перенес острую стрессовую реакцию. В Вильшанах ранены двое мужчин в возрасте 58 лет. Также острую стрессовую реакцию получила 77-летняя женщина.

Кроме того, в лесу недалеко от села Кутузовка Вильховской общины 43-летний мужчина получил ранение в результате взрыва неизвестного устройства.

Чем атаковали россияне

Для нанесения ударов по Харьковской области российские войска применяли различные виды вооружения. За сутки зафиксировано применение трех реактивных систем залпового огня, одной управляемой авиабомбы, четырёх беспилотников типа "Герань-2" и трёх FPV-дронов. Кроме того, враг использовал ещё 111 беспилотников, тип которых в настоящее время устанавливается.

Непосредственно в Харькове россияне атаковали Шевченковский, Слободской, Холодногорский и Новобаварский районы. Для нанесения ударов применялись беспилотники и реактивные системы залпового огня.

Эвакуация населения

Из опасных районов Харьковской области продолжают эвакуировать людей. За прошедшие сутки транзитный эвакуационный пункт в Лозовой принял 151 человека. Всего с начала работы пункта там зарегистрировали 66 481 человека.

Ситуация на фронте

За прошедшие сутки по всей линии фронта зафиксировано 196 боевых столкновений. Российские войска продолжают наступательные действия, в частности в Харьковской области. На Южно-Слобожанском направлении украинские защитники отразили шесть атак противника. Россияне пытались продвинуться в районе Волоховского, Охримовки, Шабельного и Чугуновки. На Купянском направлении оккупанты трижды пытались укрепить свои позиции. Наступательные действия враг проводил в направлении Радьковки.

Как сообщали Новини.LIVE, днем 24 октября российские войска нанесли ракетный удар по Лозовой в Харьковской области. Под удар попало складское здание, после попадания там вспыхнул пожар. В результате атаки погиб 45-летний мужчина, ещё двое мужчин получили ранения. Также медицинская помощь понадобилась женщине, пережившей сильный стресс.

Кроме того, Новини.LIVE сообщали, что днем 23 октября российские войска атаковали Харьков реактивными дронами типа "Шахед". Под ударом оказались офисное здание, частные дома и гражданское предприятие. В результате попаданий возникли пожары, также был поврежден автомобиль и выбиты окна в здании Харьковского цирка. По предварительным данным, люди не пострадали.