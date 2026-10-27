Наслідки обстрілу Харківщини. Фото ілюстративне: Головне управління Нацполіції Харківщини

Російські війська протягом минулої доби атакували Харків і ще 12 населених пунктів області. Удари пошкодили житлові будинки, підприємства, автомобілі та інші цивільні об’єкти. Є загиблі й поранені, серед постраждалих — неповнолітня дівчина. Водночас у регіоні тривають бої, а з небезпечних районів продовжують евакуювати людей.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на очільника Харківської обласної військової адміністрації Олега Синєгубова.

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Наслідки обстрілів Харківщини

Протягом минулої доби російські війська обстріляли Харків і 12 населених пунктів області. Під ударами опинилися житлові будинки, підприємства, транспорт та інші цивільні об'єкти. В обласному центрі пошкоджено чотири багатоквартирні будинки, дитячий заклад, три цивільні підприємства та адміністративну будівлю. Також постраждали 12 автомобілів і 20 гаражів. В Ізюмському районі постраждали складські приміщення в Барвінковому, приватні будинки в селах Піски-Радьківські та Борщівка, а також адміністративна будівлю в Ізюмі. У Куп'янському районі під ударом опинилося селище Шевченкове. Там пошкоджено двоповерховий будинок, електромережі та автомобіль.

У Харківському районі руйнування зафіксували в кількох населених пунктах. У Черкаській Лозовій пошкоджено гараж, у Дементіївці — автомобіль. У Малій Данилівці постраждали приміщення пошти та машина, а в Безруках — приватний будинок. У Вільшанах пошкоджено цивільне підприємство та приватні будинки. У Лозівському районі пошкоджено приватний будинок у Миролюбівці та торговельні павільйони в Лозовій.

Загиблі та постраждалі

Внаслідок російських обстрілів загинули троє людей, ще восьмеро постраждали, серед них — 17-річна дівчина. У Харкові загинули двоє чоловіків віком 41 та 60 років. Поранень зазнали 60-річна жінка та 77-річний чоловік. Ще двоє людей, 61-річний чоловік і 17-річна дівчина, отримали гостру реакцію на стрес.

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У селищі Шевченкове загинула 74-річна жінка. Ще один місцевий житель, 74-річний чоловік, отримав гостру реакцію на стрес. У Вільшанах поранено двох чоловіків віком 58 років. Також гостру реакцію на стрес отримала 77-річна жінка.

Крім того, у лісі поблизу села Кутузівка Вільхівської громади 43-річний чоловік отримав поранення через вибух невідомого пристрою.

Чим атакували росіяни

Для ударів по Харківщині російські війська застосовували різні види озброєння. За добу зафіксовано застосування трьох реактивних систем залпового вогню, однієї керованої авіабомби, чотирьох безпілотників типу "Герань-2" та трьох FPV-дронів. Крім того, ворог використав ще 111 безпілотників, тип яких наразі встановлюють.

Безпосередньо в Харкові росіяни атакували Шевченківський, Слобідський, Холодногірський та Новобаварський райони. Для ударів застосовували безпілотники та реактивні системи залпового вогню.

Евакуація населення

З небезпечних районів Харківщини продовжують евакуювати людей. Протягом минулої доби транзитний евакуаційний пункт у Лозовій прийняв 151 людину. Загалом від початку роботи пункту там зареєстрували 66 481 людину.

Ситуація на фронті

Протягом минулої доби на всій лінії фронту зафіксовано 196 бойових зіткнень. Російські війська продовжують наступальні дії, зокрема на Харківщині. На Південно-Слобожанському напрямку українські захисники відбили шість атак противника. Росіяни намагалися просунутися поблизу Волохівського, Охрімівки, Шабельного та Чугунівки. На Куп'янському напрямку окупанти тричі намагалися покращити свої позиції. Наступальні дії ворог проводив у напрямку Радьківки.

Як повідомляли Новини.LIVE, вдень, 24 жовтня, російські війська завдали ракетного удару по Лозовій на Харківщині. Під удар потрапила складська будівля, після влучання там спалахнула пожежа. Внаслідок атаки загинув 45-річний чоловік, ще двоє чоловіків дістали поранення. Також медична допомога знадобилася жінці, яка пережила сильний стрес.

Також Новини.LIVE писали, що вдень, 23 жовтня, російські війська атакували Харків реактивними дронами типу "Шахед". Під ударом опинилися офісна будівля, приватні будинки та цивільне підприємство. Унаслідок влучань виникли пожежі, також пошкоджено автомобіль і вибито вікна в будівлі Харківського цирку. За попередніми даними, люди не постраждали.