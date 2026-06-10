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Главная Харьков РФ попала многоэтажку в Харькове: есть пострадавшие

РФ попала многоэтажку в Харькове: есть пострадавшие

Ua ru
Дата публикации 10 июня 2026 10:56
РФ попала многоэтажку в Харькове: есть пострадавшие
Спасатели на месте нападения. Фото иллюстративное: ГСЧС Харьковской области

Сегодня, 10 июня, российская армия нанесла очередной удар по Харькову. Оккупанты попали прямо в многоэтажный дом, где в этот момент находились мирные жители. На месте попадания вспыхнул сильный пожар, есть пострадавшие. Поскольку атака на город все еще продолжается, горожан призывают немедленно укрыться.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на мэра Харькова Игоря Терехова.

Попадание в многоэтажку

По предварительным данным, в Индустриальном районе зафиксировали попадание в жилой многоквартирный дом. В результате удара загорелись первый и второй этажи здания. На месте работают экстренные службы. Спасатели тушат пожар и проверяют помещения на наличие людей, которые могут нуждаться в помощи.

На данный момент известно о трех пострадавших. Им оказывается необходимая медицинская помощь. Информация об их состоянии пока уточняется.

Местные власти призывают жителей оставаться в укрытиях и соблюдать правила безопасности, поскольку воздушная атака на город еще продолжается. Данные о разрушениях и возможных новых пострадавших могут меняться.

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Долженко Екатерина - редактор, одесский обозреватель
Автор:
Долженко Екатерина
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