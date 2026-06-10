РФ влучила у багатоповерхівку у Харкові: є постраждалі

Термінова новина

Сьогодні, 10 червня, російська армія завдала чергового удару по Харкову. Окупанти поцілили прямо в багатоповерховий будинок, де в цей момент перебували мирні люди. На місці влучання спалахнула сильна пожежа, є постраждалі. Оскільки атака на місто все ще триває, містян закликають негайно пройти в укриття.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на мера Харкова Ігоря Терехова.

Влучання в багатоповерхівку

За попередніми даними, в Індустріальному районі зафіксували влучання у житловий багатоквартирний будинок. Внаслідок удару загорілися перший і другий поверхи будівлі. На місці працюють екстрені служби. Рятувальники гасять пожежу та перевіряють приміщення на наявність людей, які можуть потребувати допомоги.

Наразі відомо про трьох постраждалих. Їм надають необхідну медичну допомогу. Інформація про їхній стан поки уточнюється.

Місцева влада закликає жителів залишатися в укриттях та дотримуватися правил безпеки, оскільки повітряна атака на місто ще триває. Дані щодо руйнувань і можливих нових постраждалих можуть змінюватися.