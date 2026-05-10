Харьков РФ продолжает обстрелы: под ударом Харьков и 7 населенных пунктов

РФ продолжает обстрелы: под ударом Харьков и 7 населенных пунктов

Дата публикации 10 мая 2026 10:05
Выбитое окно в доме Харькова после удара РФ. Фото: ХОВА

Российские войска продолжили атаковать Харьков и область, несмотря на объявленное Кремлем так называемое "перемирие" на 9-11 мая. За прошедшие сутки под ударами оказались сам областной центр и еще семь населенных пунктов региона.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на главу Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова.

Удар по многоэтажке в Харькове

По его данным, один из российских беспилотников попал в технический этаж девятиэтажного жилого дома в Индустриальном районе Харькова. После атаки помощь понадобилась четырем женщинам в возрасте 74, 70 и 32 года, а также одному восьмилетнему мальчику. У всех — острая реакция на стресс.

Пошкоджений будинок у Харкові
Разрушения в многоэтажке Харькова. Фото: ХОВА

Обстрел Харьковщины

Под обстрелами оказались и населенные пункты области. В селе Стецковка Великобурлукской громады ранения получили двое мужчин в возрасте 37 и 43 года, а также 36-летняя женщина.

Также разрушения зафиксировали в Богодуховском районе, где пострадали частные дома в Одноробовке и Ивано-Шийчино. Кроме того, в Купянском районе в результате атаки поврежден автомобиль в Стецковке.

Для атак по Харьковщине российские войска использовали fpv-дроны, беспилотники "Молния" и другие БПЛА.

Эвакуация населения на Харьковщине

На фоне постоянных ударов продолжается эвакуация населения. За сутки транзитный пункт в Лозовой принял еще 253 человека, сообщил Олег Синегубов.

Ранее Новини.LIVE со ссылкой на главу Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова писали, что 8 мая россияне ударными дронами атаковали сразу 17 населенных пунктов Харьковщины. Под огнем были жилые дома, рынок, ресторан, элеватор и гражданские предприятия. В результате одного из обстрелов пострадал мужчина.

Также Новини.LIVE сообщали, что в результате атаки РФ на Харьковщину за сутки 7 мая пострадали трое детей. В области повреждены жилые дома, детсад, учебное заведение и гражданские предприятия.

Лилия Швец - Редактор ленты новостей - Одесса
Лилия Швец
