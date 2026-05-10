РФ продовжує обстріли: під ударом Харків та 7 населених пунктів

Вибите вікно у будинку Харкова після удару РФ. Фото: ХОВА

Російські війська продовжили атакувати Харків та область, попри оголошене Кремлем так зване "перемир’я" на 9–11 травня. Минулої доби під ударами опинилися самий обласний центр і ще сім населених пунктів регіону.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на очільника Харківської обласної військової адміністрації Олега Синєгубова.

Удар по багатоповерхівці у Харкові

За його даними, один із російських безпілотників влучив у технічний поверх дев’ятиповерхового житлового будинку в Індустріальному районі Харкова. Після атаки допомога знадобилася чотирьом жінкам віком 74, 70 та 32 роки, а також одному восьмирічному хлопчику. У всіх — гостра реакція на стрес.

Руйнування у багатоповерхівці Харкова. Фото: ХОВА

Обстріл Харківщини

Під обстрілами опинилися й населені пункти області. У селі Стецьківка Великобурлуцької громади поранення отримали двоє чоловіків віком 37 та 43 роки, а також 36-річна жінка.

Також руйнування зафіксували у Богодухівському районі, де постраждали приватні будинки в Одноробівці та Івано-Шийчиному. Крім того, у Куп’янському районі внаслідок атаки пошкоджений автомобіль у Стецьківці.

Для атак по Харківщині російські війська використовували fpv-дрони, безпілотники "Молнія" та інші БпЛА.

Евакуація населення на Харківщині

На тлі постійних ударів триває евакуація населення. За добу транзитний пункт у Лозовій прийняв ще 253 людини, повідомив Олег Синєгубов.

Раніше Новини.LIVE з посиланням на очільника Харківської обласної військової адміністрації Олега Синєгубова писали, що 8 травня росіяни ударними дронами атакували одразу 17 населених пунктів Харківщини. Під вогнем були житлові будинки, ринок, ресторан, елеватор і цивільні підприємства. Внаслідок одного із обстрілів постраждав чоловік.

Також Новини.LIVE повідомляли, що унаслідок атаки РФ на Харківщину за добу 7 травня постраждало троє дітей. В області пошкоджені житлові будинки, дитсадок, навчальний заклад і цивільні підприємства.