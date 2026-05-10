Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціСвіт туризмуМодаКультРинок нерухомостіГламурСтильТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУМентальне здоровяЕкономіка 2024ГороскопFashionЄвробаченняФінансистНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаПолітикаВійнаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаАвтоКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Стиль
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Харків РФ продовжує обстріли: під ударом Харків та 7 населених пунктів

РФ продовжує обстріли: під ударом Харків та 7 населених пунктів

Ua ru
Дата публікації: 10 травня 2026 10:05
РФ продовжує обстріли: під ударом Харків та 7 населених пунктів
Вибите вікно у будинку Харкова після удару РФ. Фото: ХОВА

Російські війська продовжили атакувати Харків та область, попри оголошене Кремлем так зване "перемир’я" на 9–11 травня. Минулої доби під ударами опинилися самий обласний центр і ще сім населених пунктів регіону.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на очільника Харківської обласної військової адміністрації Олега Синєгубова.

Удар по багатоповерхівці у Харкові

За його даними, один із російських безпілотників влучив у технічний поверх дев’ятиповерхового житлового будинку в Індустріальному районі Харкова. Після атаки допомога знадобилася чотирьом жінкам віком 74, 70 та 32 роки, а також одному восьмирічному хлопчику. У всіх — гостра реакція на стрес.

Пошкоджений будинок у Харкові
Руйнування у багатоповерхівці Харкова. Фото: ХОВА

Обстріл Харківщини

Під обстрілами опинилися й населені пункти області. У селі Стецьківка Великобурлуцької громади поранення отримали двоє чоловіків віком 37 та 43 роки, а також 36-річна жінка.

Також руйнування зафіксували у Богодухівському районі, де постраждали приватні будинки в Одноробівці та Івано-Шийчиному. Крім того, у Куп’янському районі внаслідок атаки пошкоджений автомобіль у Стецьківці.

Читайте також:

Для атак по Харківщині російські війська використовували fpv-дрони, безпілотники "Молнія" та інші БпЛА.

Евакуація населення на Харківщині

На тлі постійних ударів триває евакуація населення. За добу транзитний пункт у Лозовій прийняв ще 253 людини, повідомив Олег Синєгубов.

Раніше Новини.LIVE з посиланням на очільника Харківської обласної військової адміністрації Олега Синєгубова писали, що 8 травня росіяни ударними дронами атакували одразу 17 населених пунктів Харківщини. Під вогнем були житлові будинки, ринок, ресторан, елеватор і цивільні підприємства. Внаслідок одного із обстрілів постраждав чоловік.

Також Новини.LIVE повідомляли, що унаслідок атаки РФ на Харківщину за добу 7 травня постраждало троє дітей. В області пошкоджені житлові будинки, дитсадок, навчальний заклад і цивільні підприємства.

Харківська область обстріли Новини Харкова руйнування
Лілія Швець - Редактор стрічки новин - Одеса
Автор:
Лілія Швець
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації