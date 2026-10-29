Военный на фронте. Фото иллюстративное: Генштаб ВСУ

На Купянском направлении российские войска пытаются закрепиться в населенных пунктах к северу от города, чтобы создать условия для проникновения пехоты. В то же время украинские силы сдерживают противника и вытесняют его с занимаемых позиций. На других участках Харьковской области ситуация остается неоднородной, а основное внимание Россия сосредотачивает на Донецкой области.

Об этом в эфире "Мы-Украина" рассказал пресс-секретарь Группировки объединенных сил Виктор Трегубов, передает Новини.LIVE.

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Ситуация в Купянске

Российские военные до сих пор удерживают отдельные позиции в северной части Купянска. Их положение осложнилось после операции "Велес", в ходе которой украинские силы нарушили логистику через трубопровод, использовавшийся для скрытого перемещения оккупантов. Однако угроза не исчезла полностью. Российские подразделения могут передвигаться вдоль реки и лесополос.

"Соотношение сил в городе, безусловно, в пользу украинских сил, поскольку россияне фактически присутствуют в северных районах города в рассредоточенном виде. Там, где они пробирались еще через Голубовку, они сейчас не столько ведут активные наступательные действия, сколько пытаются удержать сам факт своего присутствия", — отметил спикер Группировки объединенных сил Виктор Трегубов.

Какой план у врага

Для российской армии важно не только сохранить имеющиеся позиции, но и создать условия для дальнейшего проникновения в Купянск. Если оккупантам удастся закрепиться на прилегающих территориях, они смогут использовать их в качестве промежуточных точек для продвижения пехоты. Украинским военным необходимо сорвать эти планы и не допустить расширения российского присутствия.

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"Они пытаются закрепить свое присутствие в Голубовке и распространить его на Радьковку. Если бы они там закрепились, то могли бы использовать эти населенные пункты для ввода своей пехоты непосредственно в город. Именно такую возможность они сейчас пытаются создать", — пояснил Трегубов.

Почему восточный берег сложнее

На Купянском направлении важную роль играет география. Река Оскол разделяет участки фронта, где возможности сторон существенно различаются. Украинские военные имеют плацдармы на восточном берегу, а российская армия пытается ослабить их и продвинуться в направлении важных для обороны районов.

"На западном берегу у них возможности значительно ограничены. А вот на восточном берегу, поскольку там всё-таки не у них, а у нас плацдарм за рекой, они пытаются использовать своё географическое преимущество в своих интересах и наступают непосредственно в сторону Пологов, в сторону Купянско-Узлового", — сказал пресс-секретарь.

Что происходит возле Великого Бурлука

На Великобурлукском направлении официальные сообщения России о продвижении не соответствуют картине боевых действий. В частности, в районе Анищиного продолжается борьба за позиции, хотя на российских картах ситуацию представляют как гораздо более масштабный успех. По мнению Трегубова, преувеличения могут быть нужны Москве для создания более выгодного образа ситуации на фронте перед международными переговорами.

"Если посмотреть на ситуацию на российских картах, то Анищино — в глубоком тылу. Россияне якобы захватили весь Великобурлукский участок вплоть до Великого Бурлука. Но если посмотреть на реальную ситуацию, то это перетягивание каната", — подчеркнул Трегубов.

Он также обратил внимание на то, что сообщения о якобы значительных успехах могут влиять на переговорную позицию России. Если российская сторона демонстрирует продвижение, это позволяет ей представлять свои требования как обоснованные результатами боевых действий. В то же время, по оценке пресс-секретаря, реальная ситуация не свидетельствует о стабильном расширении контролируемой Россией территории.

Готовится ли новое наступление в Харьковской области

Несмотря на ротацию и восстановление боеспособности российских подразделений, признаков подготовки дополнительной ударной группировки для наступления на севере Харьковской области пока нет. Это направление не входит в число главных приоритетов российского командования. Вместо этого основные усилия оккупантов по-прежнему направлены на Донецкую область, где они стремятся достичь своих стратегических целей.

"Нет, вряд ли. Там наблюдается некоторое восстановление боеспособности, там происходит ротация, безусловно. Но север Харьковской области сейчас не является ключевым направлением для россиян. В Донецкой области их концентрация по-прежнему выше — и внимания, и сил", — подытожил Виктор Трегубов.

Как сообщали Новини.LIVE, война в Украине выходит на новый уровень, когда бои могут вестись не только на земле и в воздухе, но и под землей. Украинские военные уже используют подземные коммуникации в Харьковской области для выполнения боевых задач. Важную роль в этом играют роботы, которые помогают доставлять необходимое на позиции и снижают риски для бойцов.

Также Новини.LIVE писали, что на Волчанском направлении российские военные пытаются обходить украинские позиции и проникать в тыл небольшими группами. Для этого они используют лесополосы, туман и другие природные условия. В то же время украинские подразделения выявляют такие группы и уничтожают их. Тактика оккупантов меняется, а активность вражеских дронов затрудняет передвижение вблизи фронта.