Військовий на фронті. Фото ілюстративне: Генштаб ЗСУ

На Куп'янському напрямку російські війська намагаються закріпитися в населених пунктах на північ від міста, щоб створити умови для проникнення піхоти. Водночас українські сили стримують ворога та витісняють його із займаних позицій. На інших ділянках Харківщини ситуація залишається різною, а основну увагу Росія зосереджує на Донеччині.

Про це в ефірі "Ми-Україна" розповів речник Угруповання об'єднаних сил Віктор Трегубов, передає Новини.LIVE.

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Ситуація в Куп'янську

Російські військові досі утримують окремі позиції в північній частині Куп'янська. Їхнє становище ускладнилося після операції "Велес", під час якої українські сили порушили логістику через трубопровід, що використовувався для прихованого переміщення окупантів. Проте загроза не зникла повністю. Російські підрозділи можуть пересуватися вздовж річки та лісосмуг.

"Співвідношення сил у місті, безумовно, на користь українських сил, бо росіяни фактично присутні в північних районах міста розосереджено. Там, де вони пробиралися ще через Голубівку, вони зараз не стільки ведуть активні наступальні дії, скільки намагаються утримати сам факт своєї присутності", — зазначив речник Угруповання об'єднаних сил Віктор Трегубов.

Який план має ворог

Для російської армії важливо не лише зберегти наявні позиції, а й створити умови для подальшого проникнення до Куп'янська. Якщо окупантам вдасться закріпитися на прилеглих територіях, вони зможуть використовувати їх як проміжні точки для просування піхоти. Українським військовим потрібно зірвати ці плани та не допустити розширення російської присутності.

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"Вони намагаються закріпити свою присутність у Голубівці й розширити її на Радьківку. Якби вони там закріпилися, то могли б використовувати ці населені пункти для заведення своєї піхоти безпосередньо в місто. Саме таку можливість вони зараз намагаються створити", — пояснив Трегубов.

Чому східний берег складніший

На Куп'янському напрямку важливу роль відіграє географія. Річка Оскіл розділяє ділянки фронту, де можливості сторін суттєво відрізняються. Українські військові мають плацдарми на східному березі, а російська армія намагається послабити їх і просунутися в напрямку важливих для оборони районів.

"На західному березі в них можливості значно обмежені. А от на східному березі, оскільки там усе ж таки не в них, а в нас плацдарм за річкою, вони намагаються використати свою географічну перевагу на власну користь і тиснуть безпосередньо в бік Пологів, у бік Куп'янського-Вузлового", — сказав речник.

Що відбувається біля Великого Бурлука

На Великобурлуцькому напрямку російські офіційні повідомлення про просування не відповідають картині бойових дій. Зокрема, у районі Аніщиного триває боротьба за позиції, хоча на російських картах ситуацію подають як значно масштабніший успіх. На думку Трегубова, перебільшення можуть бути потрібні Москві для створення вигіднішого образу ситуації на фронті перед міжнародними переговорами.

"Якщо подивитися на ситуацію на російських мапах, то Аніщине — в глибокому тилу. Росіяни нібито захопили весь Великобурлуцький напрямок аж до Великого Бурлука. Але якщо подивитися на реальну ситуацію, то це перетягування канату", — наголосив Трегубов.

Він також звернув увагу на те, що повідомлення про нібито значні успіхи можуть впливати на переговорну позицію Росії. Якщо російська сторона демонструє просування, це дає їй змогу представляти свої вимоги як обґрунтовані результатами бойових дій. Водночас, за оцінкою речника, реальна ситуація не свідчить про стабільне розширення контрольованої Росією території.

Чи готується новий наступ на Харківщині

Попри ротації та відновлення боєздатності російських підрозділів, ознак підготовки додаткового ударного угруповання для наступу на півночі Харківщини наразі немає. Цей напрямок не належить до головних пріоритетів російського командування. Натомість основні зусилля окупантів і далі спрямовані на Донецьку область, де вони прагнуть досягти своїх стратегічних цілей.

"Ні, особливо ні. Там є певне поновлення боєздатності, там є ротація, безумовно. Але північ Харківщини не є ключовим напрямком для росіян зараз. На Донецькій області концентрація в них усе ще більша — і уваги, і сил", — підсумував Віктор Трегубов.

Як повідомляли Новини.LIVE, війна в Україні виходить на новий рівень, де бої можуть тривати не лише на землі та в повітрі, а й під землею. Українські військові вже використовують підземні комунікації на Харківщині для виконання бойових завдань. Важливу роль у цьому відіграють роботи, які допомагають доставляти необхідне на позиції та зменшують ризики для бійців.

Також Новини.LIVE писали, що на Вовчанському напрямку російські військові намагаються обходити українські позиції та проникати в тил малими групами. Для цього вони використовують лісосмуги, туман та інші природні умови. Водночас українські підрозділи виявляють такі групи й знищують їх. Тактика окупантів змінюється, а активність ворожих дронів ускладнює пересування поблизу фронту.