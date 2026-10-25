Военные на фронте. Иллюстративное фото: Генштаб ВСУ

На Волчанском направлении российские военные пытаются обходить украинские позиции и проникать в тыл небольшими группами. Для этого они используют лесополосы, туман и другие природные условия. В то же время украинские подразделения выявляют такие группы и уничтожают их. Тактика оккупантов меняется, а активность вражеских дронов затрудняет передвижение вблизи фронта.

Об этом в эфире "Мы-Украина" рассказал начальник пресс-службы бригады "Форпост" подполковник Роман Косса, передает Новини.LIVE.

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Как изменилась тактика россиян

По словам Романа Коссы, оккупанты продолжают искать слабые места в украинской обороне. Если раньше они чаще пытались прорваться с помощью бронетехники, а впоследствии использовали мотоциклы и квадроциклы, то теперь делают ставку на проникновение небольшими группами. Особенно активно они пытались воспользоваться туманом, чтобы остаться незамеченными для украинских дронов.

"Россияне пытаются продвинуться, найти места, где можно обойти Силы обороны Украины. На Волчанском направлении вражеские дроны очень активны. Несколько дней стоял туман, и оккупанты пытались пройти, полагая, что их не увидят наши дроны. Но это не так — мы разгромили их группы", — рассказал подполковник.

Военный добавил, что со сменой сезонов скрывать передвижения станет сложнее. Когда с деревьев опадут листья, российским военным будет труднее маскироваться в лесополосах, а украинским операторам дронов — легче их замечать.

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Выдуманные успехи

Роман Косса отметил, что российские СМИ регулярно пишут о якобы захваченных населенных пунктах в Харьковской области, где на самом деле по-прежнему находятся украинские военные. Защитники следят за такими сообщениями, но не подстраивают свои действия под информационную повестку дня противника. Вместо этого они создают собственные поводы для новостей благодаря действиям на фронте.

"Ребята знают, где мы находимся. Но россияне думают, что они уже давно прошли эти населенные пункты. Мы видим, что они пишут. Наши подразделения своими действиями создают поводы для новостей, чтобы привлечь внимание к тому или иному участку. Пусть лучше сами опровергают собственную ложь", — подчеркнул начальник пресс-службы бригады.

Как находят группы в тылу

На Вовчанском направлении российские военные пытаются проникать в тыл украинских позиций на несколько километров и некоторое время оставаться незамеченными. По словам Коссы, отдельные группы могли находиться там в течение нескольких дней. Выявлять их помогает аэроразведка, которая ежедневно следит за местностью и замечает даже небольшие изменения.

"Мы находили и брали в плен военнослужащих, которые проникали в наш тыл на 5–10 километров и несколько дней там находились. Одну из таких групп обнаружили даже по пачке сигарет, которую они выбросили. Наши военные не оставляют таких вещей на местности, поэтому это привлекло внимание", — рассказал подполковник.

Осложнения с логистикой

Из-за активности российских беспилотников передвигаться вблизи передовой стало значительно сложнее. Если раньше военные могли использовать бронетехнику и пикапы, то теперь для передвижения на отдельных участках применяют квадроциклы и электробайки. В то же время аэроразведка должна постоянно контролировать местность, чтобы вовремя замечать противника.

"Сейчас логистика очень сложная. Если год или два назад мы могли заезжать на определенные участки на бронетехнике или пикапах, то теперь это в основном квадроциклы. Наши ребята уже используют и электробайки с высокой проходимостью. Из-за активности дронов просто прийти или проехать без лишнего снаряжения уже не получается. Хочу поблагодарить аэроразведчиков, которые замечают изменения в местности и находят оккупантов", — подытожил Роман Косса.

Как сообщали Новини.LIVE, войска РФ продолжают штурмы на направлении Боровой в Харьковской области, но за летнюю кампанию не смогли существенно продвинуться. Оккупанты изменили тактику и теперь пытаются обходить украинские позиции и накапливать силы в тылу. Украинские военные противодействуют этим попыткам, однако интенсивность атак остается высокой.

Также Новини.LIVE писали, что на Купянском направлении российские военные продолжают попытки проникать между украинскими позициями небольшими группами. В то же время на участке возле Боровой противник не продвигается. Украинские подразделения также оказывают давление на соседние участки фронта, сдерживая силы врага и не давая ему сосредоточить их в одном месте.