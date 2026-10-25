Військові на фронті. Фото ілюстративне: Генштаб ЗСУ

На Вовчанському напрямку російські військові намагаються обходити українські позиції та проникати в тил малими групами. Для цього вони використовують лісосмуги, туман та інші природні умови. Водночас українські підрозділи виявляють такі групи й знищують їх. Тактика окупантів змінюється, а активність ворожих дронів ускладнює пересування поблизу фронту.

Про це і ефірі "Ми-Україна" розповів начальник пресслужби бригади "Форпост" підполковник Роман Косса, передає Новини.LIVE.

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Як змінилася тактика росіян

За словами Романа Косси, окупанти продовжують шукати слабкі місця в українській обороні. Якщо раніше вони частіше намагалися прорватися за допомогою бронетехніки, а згодом використовували мотоцикли та квадроцикли, то тепер роблять ставку на проникнення малими групами. Особливо активно вони намагалися скористатися туманом, щоб залишитися непоміченими для українських дронів.

"Росіяни намагаються просунутися, знайти місця, де можна обійти Сили оборони України. На Вовчанському напрямку ворожі дрони дуже активні. Кілька днів був туман, і окупанти намагалися пройти, думаючи, що їх не побачать наші дрони. Але це не так — ми розбили їхні групи", — розповів підполковник.

Військовий додав, що зі зміною сезонів приховувати пересування стане складніше. Коли з дерев опаде листя, російським військовим буде важче маскуватися в лісосмугах, а українським операторам дронів — легше їх помічати.

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Вигадані успіхи

Роман Косса зазначив, що російські медіа регулярно пишуть про нібито захоплені населені пункти на Харківщині, де насправді продовжують перебувати українські військові. Захисники стежать за такими повідомленнями, але не підлаштовують свої дії під інформаційний порядок денний противника. Натомість вони створюють власні інфоприводи завдяки діям на фронті.

"Хлопці знають, де ми перебуваємо. Але росіяни думають, що вони вже давно пройшли ці населені пункти. Ми бачимо, що вони пишуть. Наші підрозділи своїми діями створюють інфоприводи, щоб привертати увагу до тієї чи іншої ділянки. Хай краще самі спростовують власну брехню", — наголосив начальник пресслужби бригади.

Як знаходять групи в тилу

На Вовчанському напрямку російські військові намагаються проникати в тил українських позицій на кілька кілометрів і певний час залишатися непоміченими. За словами Косси, окремі групи могли перебувати там протягом кількох днів. Виявляти їх допомагає аеророзвідка, яка щодня стежить за місцевістю та помічає навіть невеликі зміни.

"Ми знаходили й брали в полон військовослужбовців, які заходили в наш тил на 5–10 кілометрів і кілька днів там перебували. Одну з таких груп виявили навіть за пачкою цигарок, яку вони викинули. Наші військові не залишають таких речей на місцевості, тому це привернуло увагу", — розповів підполковник.

Ускладнення логістики

Через активність російських безпілотників пересуватися поблизу передової стало значно складніше. Якщо раніше військові могли використовувати бронетехніку та пікапи, то тепер для переміщення на окремих ділянках застосовують квадроцикли й електробайки. Водночас аеророзвідка має постійно контролювати місцевість, щоб вчасно помічати противника.

"Зараз логістика дуже складна. Якщо рік чи два тому ми могли заїжджати на певні ділянки бронетехнікою або пікапами, то тепер це переважно квадроцикли. Наші хлопці вже використовують і електробайки з високою прохідністю. Через активність дронів просто прийти чи проїхати без зайвого спорядження вже не виходить. Хочу подякувати аеророзвідникам, які бачать зміни місцевості й знаходять окупантів", — підсумував Роман Косса.

Як повідомляли Новини.LIVE, війська РФ продовжують штурми на напрямку Борової на Харківщині, але за літню кампанію не змогли суттєво просунутися. Окупанти змінили тактику й тепер намагаються обходити українські позиції та накопичуватися в тилу. Українські військові протидіють цим спробам, однак інтенсивність атак залишається високою.

Також Новини.LIVE писали, що на Куп'янському напрямку російські військові продовжують спроби просочуватися між українськими позиціями малими групами. Водночас на ділянці біля Борової противник не має просування. Українські підрозділи також впливають на сусідні відтинки фронту, стримуючи сили ворога та не даючи йому зосередити їх в одному місці.