Россия активизировала атаки у границы в Харьковской области

Военные на фронте. Фото иллюстративное: Генштаб ВСУ

Российские войска пытаются одновременно вести действия на нескольких участках у границы Харьковской и Сумской областей. Интенсивность атак на отдельных направлениях не слишком высока, но количество таких участков растет. В то же время прямого наступления на Харьков пока не наблюдается. Россияне пытаются расширить так называемую буферную зону вдоль границы.

Об этом в эфире Ранок.LIVE рассказал представитель группировки объединенных сил Виктор Трегубов.

Атаки вдоль границы

Виктор Трегубов отметил, что российские военные одновременно пытаются проникнуть на нескольких участках. Из-за этого украинским войскам приходится распределять силы вдоль значительной части границы.

"Если говорить о приграничной зоне, интенсивность не очень высокая, но есть большое количество участков, на которых они пытаются действовать одновременно. Раньше наблюдалась большая концентрация на отдельных направлениях, а сейчас они прорываются там, где могут", — рассказал пресс-секретарь.

По его словам, такая тактика позволяет россиянам создавать дополнительную нагрузку на украинскую оборону. В то же время масштабного прорыва вглубь Харьковской области он не отметил.

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Дроны добрались до сел

Ухудшение ситуации у границы также связано с активным использованием российских беспилотников. Именно из-за угрозы ударов дронами власти Харьковской области расширили зону обязательной эвакуации в Чугуевском районе. Речь идет, в частности, о девяти населенных пунктах Старосалтовской общины. Там проживают 865 человек, среди них 58 детей и 64 человека с ограниченной мобильностью. Трегубов пояснил, что российские дроны могут атаковать населенные пункты даже без непосредственного продвижения российской пехоты.

"Населённые пункты в непосредственной близости от границы оказываются под угрозой, даже если россияне стоят на месте, а просто их дроны могут залететь дальше. Именно эта проблема сейчас особенно актуальна для Харьковской области", — отметил он.

Цель России

Отдельно Трегубов прокомментировал ситуацию возле Белого Колодца. По его словам, российские войска действительно пытаются продвигаться в этом направлении, однако утверждения о захвате населенного пункта не соответствуют действительности. Россияне также регулярно распространяют видео с якобы установкой своих флагов на захваченных территориях. По словам спикера, таких попыток может становиться больше, но это не означает масштабного продвижения.

"Они активно движутся в сторону Белого Колодца, пытаются там сосредоточиться. Но продвинуться настолько, чтобы установить там флаг без помощи монтажа, им не удалось", — сказал Трегубов.

Он добавил, что пока не видит признаков подготовки россиян к быстрому захвату небольших приграничных сел. Основной целью РФ, по его оценке, остается расширение зоны контроля вдоль границы.

Угроза наступления

Трегубов подтвердил, что действия российских войск в Харьковской области частично приближаются к областному центру. Однако это происходит в рамках попыток расширить так называемую буферную зону, а не в результате прямого наступления на Харьков.

"Продвижение в сторону Харькова есть, но оно как раз в пределах этой горизонтали. То, что происходит в сторону Казачьей Лопани, фактически приближает их к Харькову на несколько километров, но это в рамках расширения буферной зоны, а не попытка напрямую идти на Харьков", — пояснил пресс-секретарь.

Как сообщали Новини.LIVE, в Харьковской области российские войска продолжают оказывать давление на Вовчанском направлении. Для атак они всё больше полагаются на беспилотники, тогда как бронетехнику используют значительно реже. Россияне также применяют тактику выжженной земли, уничтожая леса и насаждения.

Также Новини.LIVE писали, что топливный кризис в России пока не привел к остановке боевой техники на фронте. В то же время российские войска постоянно меняют тактику и все чаще используют небольшие группы пехоты. Отдельной угрозой остаются реактивные "Шахеды", которые могут менять маршрут во время полёта.