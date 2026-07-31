Росія активізувала атаки біля кордону на Харківщині

Військові на фронті. Фото ілюстративне: Генштаб ЗСУ

Російські війська намагаються одночасно діяти на кількох ділянках біля кордону Харківської та Сумської областей. Інтенсивність атак на окремих напрямках не надто висока, але кількість таких ділянок зростає. Водночас прямого наступу на Харків наразі не спостерігається. Росіяни намагаються розширити так звану буферну зону вздовж кордону.

Про це в ефірі Ранок.LIVE розповів речник угруповання об'єднаних сил Віктор Трегубов.

Атаки вздовж кордону

Віктор Трегубов зазначив, що російські військові одночасно намагаються проникати на кількох ділянках. Через це українським військам доводиться розподіляти сили вздовж значної частини кордону.

"Якщо говорити про прикордоння, інтенсивність не дуже висока, але є велика кількість ділянок, на яких вони намагаються це робити водночас. Раніше була більша концентрація на окремих напрямках, а зараз вони лізуть там, де можуть", — розповів речник.

За його словами, така тактика дозволяє росіянам створювати додаткове навантаження на українську оборону. Водночас масштабного прориву вглиб Харківщини він не відзначив.

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Дрони дісталися сіл

Погіршення ситуації біля кордону також пов’язане з активним використанням російських безпілотників. Саме через загрозу ударів дронами влада Харківщини розширила зону обов’язкової евакуації в Чугуївському районі. Йдеться, зокрема, про дев’ять населених пунктів Старосалтівської громади. Там проживають 865 людей, серед них 58 дітей та 64 людини з обмеженою мобільністю. Трегубов пояснив, що російські дрони можуть атакувати населені пункти навіть без безпосереднього просування російської піхоти.

"Населені пункти в близькому прикордонні опиняються під загрозою, навіть якщо росіяни стоять на місці, а просто їхні дрони можуть влетіти далі. Саме ця проблема зараз особливо стосується Харківщини", — зазначив він.

Ціль Росії

Окремо Трегубов прокоментував ситуацію біля Білого Колодязя. За його словами, російські війська справді намагаються просуватися в цьому напрямку, однак твердження про захоплення населеного пункту не відповідають дійсності. Росіяни також регулярно поширюють відео з нібито встановленням своїх прапорів на захоплених територіях. За словами речника, таких спроб може ставати більше, але це не означає масштабного просування.

"Вони активно йдуть у бік Білого Колодязя, намагаються туди концентруватися. Але просунутися настільки, щоб встановити там прапор без допомоги монтажу, вони не змогли", — сказав Трегубов.

Він додав, що наразі не бачить ознак підготовки росіян до швидкого захоплення невеликих прикордонних сіл. Основною метою РФ, за його оцінкою, залишається розширення зони контролю вздовж кордону.

Загроза наступу

Трегубов підтвердив, що російські дії на Харківщині частково наближаються до обласного центру. Однак це відбувається в межах спроб розширити так звану буферну зону, а не через прямий наступ на Харків.

"Просування в бік Харкова є, але воно якраз у межах цієї горизонталі. Те, що відбувається в бік Козачої Лопані, фактично наближає їх до Харкова на кілька кілометрів, але це в межах розбудови буферної зони, а не спроба безпосередньо йти на Харків", — пояснив речник.

Як повідомляли Новини.LIVE, на Харківщині російські війська продовжують тиснути на Вовчанському напрямку. Для атак вони дедалі більше покладаються на безпілотники, тоді як бронетехніку використовують значно рідше. Росіяни також застосовують тактику випаленої землі, знищуючи ліси та посадки.

Також Новини.LIVE писали, що паливна криза в Росії поки не призвела до зупинки бойової техніки на фронті. Водночас російські війська постійно змінюють тактику та дедалі частіше використовують малі групи піхоти. Окремою загрозою залишаються реактивні "Шахеди", які можуть змінювати маршрут під час польоту.