Мэр Харькова Игорь Терехов. Фото: Новини.LIVE

Утром 16 октября российские войска атаковали Харьков с помощью беспилотников. В результате ударов погибли два человека, ещё 14 получили ранения. Под обстрелом оказались железнодорожная и энергетическая инфраструктура, а также один из крупнейших рынков города. Из-за повреждения энергетического объекта без света остались 180 тысяч абонентов.

Об этом в комментарии Новини.LIVE рассказал мэр Харькова Игорь Терехов.

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Что известно об атаке

Утром 16 октября российские войска нанесли три удара по Харькову. По словам Терехова, российский беспилотник атаковал Шевченковский район города. Одно из попаданий пришлось на железнодорожную инфраструктуру, ещё одно — на энергетический объект. Также российские войска нанесли удар по одному из крупнейших рынков Харькова.

В результате атаки погибли мужчина и женщина, которые торговали на рынке. На момент удара там было много людей, поскольку атака произошла в пятницу, когда шла торговля.

"У нас ужасающее попадание по одному из крупнейших рынков города Харькова. Это пятница, много людей, здесь шла торговля. И, как следствие, у нас два погибших — мужчина и женщина", — рассказал Игорь Терехов.

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Сколько человек пострадало

По уточненной информации, в результате удара по Шевченковскому району погибли два человека. Общее количество пострадавших на данный момент составляет 14 человек. Одного мужчину медикам удалось реанимировать. Сейчас он находится в крайне тяжелом состоянии в операционной. Врачи продолжают бороться за его жизнь.

На месте атаки работают все экстренные службы. Пострадавшим оказывают необходимую медицинскую помощь.

Где отключилось электричество

Из-за удара по энергетической инфраструктуре Харькова без электроснабжения остались 180 тысяч абонентов. Информация о последствиях атаки уточняется.

Как сообщали Новини.LIVE, сегодня, 16 октября, под ударом оказались также Основянский и Индустриальный районы Харькова. Известно о возгорании в одном из мест. В настоящее время устанавливаются все последствия попадания.

Также Новини.LIVE писали, что утром 14 октября российские войска нанесли массированный удар по Харьковской области. Атака началась около пяти часов утра. По предварительным данным, оккупанты применили около 11 ракет, которыми атаковали два энергетических предприятия.