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Головна Харків РФ вбила двох людей у Харкові: Терехов про наслідки атаки

РФ вбила двох людей у Харкові: Терехов про наслідки атаки

Ua ru
16 жовтня 2026 11:37
Ексклюзив
Атака на Харків 16 жовтня: загиблі та поранені Фото: Новини.LIVE
Мер Харкова Ігор Терехов. Фото: Новини.LIVE

Зранку 16 жовтня російські війська атакували Харків безпілотниками. Внаслідок ударів загинули двоє людей, ще 14 дістали поранення. Під вогнем опинилися залізнична та енергетична інфраструктура, а також один із найбільших ринків міста. Через пошкодження енергетичного об’єкта без світла залишилися 180 тисяч абонентів.

Про це в коментарі Новини.LIVE розповів мер Харкова Ігор Терехов.

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Що відомо про атаку

Зранку 16 жовтня російські війська завдали трьох ударів по Харкову. За словами Терехова, російський безпілотник атакував Шевченківський район міста. Одне з влучань припало на залізничну інфраструктуру, ще одне — на енергетичний об’єкт. Також російські війська вдарили по одному з найбільших ринків Харкова.

Унаслідок атаки загинули чоловік і жінка, які торгували на ринку. На момент удару там було багато людей, оскільки атака сталася в п’ятницю, коли тривала торгівля.

"Маємо жахливе влучання по одному з найбільших ринків міста Харкова. Це п’ятниця, багато людей, тут була торгівля. І, як наслідок, маємо двох людей, які загинули, це чоловік та жінка", — розповів Ігор Терехов.

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Скільки людей постраждали

За уточненою інформацією, внаслідок удару по Шевченківському району загинули двоє людей. Загальна кількість постраждалих наразі становить 14 осіб. Одного чоловіка медикам вдалося реанімувати. Наразі він перебуває у вкрай важкому стані в операційній. Лікарі продовжують боротися за його життя.

На місці атаки працюють усі екстрені служби. Постраждалим надають необхідну медичну допомогу.

Де зникло світло

Через удар по енергетичній інфраструктурі Харкова без електропостачання залишилися 180 тисяч абонентів. Інформація про наслідки атаки уточнюється.

Як повідомляли Новини.LIVE, сьогодні, 16 жовтня, під ударом були також Основ'янський та Індустріальний райони Харкова. Відомо про загоряння в одній із локацій. Наразі встановлюють всі наслідки влучання.

Також Новини.LIVE писали, що вранці 14 жовтня російські війська завдали масованого удару по Харківщині. Атака почалася близько п'ятої години ранку. За попередніми даними, окупанти застосували близько 11 ракет, якими атакували два енергетичні підприємства.

Харків обстріли Ігор Терехов Новини Харкова загиблі
Долженко Катерина - редактор, одеський оглядач
Автор:
Долженко Катерина

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