Последствия обстрела Харьковской области. Фото: Харьковская ОВА

Российские войска продолжают обстреливать населенные пункты Харьковской области. В результате последних атак есть погибшие и раненые, в том числе дети. В различных районах области пострадали жилые дома, предприятия, электросети и железнодорожная инфраструктура. Тем временем украинские защитники сдерживают наступление противника на одном из направлений.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на главу Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова.

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Последствия обстрелов

За прошедшие сутки, 19 октября, российские войска атаковали 12 населенных пунктов Харьковской области. В Богодуховском районе в Золочеве повреждены электросети и автомобиль. В Купянском районе под удар попал частный дом в селе Гнилица. В Изюмском районе российские атаки повредили частный дом в селе Оскол. В самом Изюме пострадали четыре частных дома, административное здание, хозяйственная постройка и автомобиль.

В Харьковском районе наибольшие разрушения зафиксированы в Новой Водолаге. Там повреждены заведение общественного питания, автомобиль, многоквартирный и частный дома. В селе Лесное пострадало складское здание. В Лозовском районе под обстрелами оказались Златополь и Лозовая. В Златополе повреждены склад, два грузовика и частный дом. В Лозовой пострадали жилой дом, учебное заведение и четыре автомобиля.

В Чугуеве российские удары повредили гражданское предприятие и два многоквартирных дома. В Берестине под удар попала железнодорожная инфраструктура. Также повреждены пять частных домов, автомобиль и электросети.

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Погибшие и пострадавшие

Наиболее трагические последствия российской атаки зафиксировали в поселке Новая Водолага. Там погибли шесть человек, в том числе две девочки в возрасте 1 и 11 лет. Еще 15 человек пострадали, в том числе семеро детей. В Изюме пять человек получили острую стрессовую реакцию после обстрелов. В Чугуеве ранение получила 59-летняя женщина.

Кроме того, появилась уточненная информация о пострадавших во время предыдущих атак. Стало известно, что 18 октября в поселке Борова погибла 65-летняя женщина. Еще двое мужчин в возрасте 60 и 61 года получили ранения. Также подтверждено, что 17 октября в селе Староверовка Шевченковской общины в результате российского обстрела была ранена 53-летняя женщина.

Чем атаковали

Российские войска продолжают активно применять против Харьковской области ракеты и ударные беспилотники. За прошедшие сутки враг использовал:

4 ракеты;

5 беспилотников типа "Герань-2";

1 дрон "Молния";

1 FPV-дрон;

89 беспилотников, тип которых устанавливается.

Эвакуация в Харьковской области

В Харьковской области продолжают эвакуировать людей из опасных населенных пунктов. Жителей, покидающих свои дома из-за постоянных обстрелов, принимают в транзитном пункте в Лозовой. За прошедшие сутки через этот пункт прошли 144 человека. Всего с начала его работы там зарегистрировали 65 494 человека.

Ситуация на фронте

За прошедшие сутки по всей линии фронта произошло 206 боевых столкновений. Российские войска продолжали наступательные действия, в частности в Харьковской области. На Южно-Слобожанском направлении украинские защитники отразили 26 атак противника. Оккупанты пытались продвинуться вблизи Кутьковки, Лимана, Старицы, Малой Вовчей, Избицкого, Вильчи, Охримовки, Захаровки, Караичного, Бочкового, Зыбиного и Радьковки. В то же время на Купянском направлении за прошедшие сутки российские войска штурмовых действий не проводили.

Как сообщали Новини.LIVE, утром 14 октября российские войска нанесли массированный удар по Харьковской области. Атака началась около пяти часов утра. По предварительным данным, оккупанты применили около 11 ракет, которыми атаковали два энергетических предприятия.

Также Новини.LIVE сообщали, что российские войска атаковали Харьков утром 16 октября. Под ударом оказались железнодорожная и энергетическая инфраструктура, а также один из крупнейших рынков города. В результате атаки погибли два человека, ещё 19 получили ранения. Из-за повреждения энергетического объекта без света остались 180 тысяч абонентов.