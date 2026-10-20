Наслідки обстрілу Харківщини. Фото: Харківська ОВА

Російські війська продовжують обстрілювати населені пункти Харківщини. Після останніх атак є загиблі та поранені, серед яких діти. У різних районах області постраждали житлові будинки, підприємства, електромережі та залізнична інфраструктура. Тим часом українські захисники стримують наступ противника на одному з напрямків.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на очільника Харківської обласної військової адміністрації Олега Синєгубова.

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Наслідки обстрілів

Протягом минулої доби, 19 жовтня, російські війська атакували 12 населених пунктів Харківської області. У Богодухівському районі в Золочеві пошкоджено електромережі та автомобіль. У Куп'янському районі під удар потрапив приватний будинок у селі Гнилиця. В Ізюмському районі російські атаки пошкодили приватний будинок у селі Оскіл. В самому Ізюмі постраждали чотири приватні будинки, адміністративна будівля, господарська споруда та автомобіль.

У Харківському районі найбільше руйнувань зафіксували в Новій Водолазі. Там пошкоджено заклад харчування, автомобіль, багатоквартирний та приватний будинки. У селі Лісне постраждала складська будівля. У Лозівському районі під обстрілами опинилися Златопіль та Лозова. У Златополі пошкоджено склад, дві вантажівки та приватний будинок. У Лозовій постраждали житловий будинок, навчальний заклад і чотири автомобілі.

У Чугуєві російські удари пошкодили цивільне підприємство та два багатоквартирні будинки. У Берестині під удар потрапила залізнична інфраструктура. Також пошкоджено п'ять приватних будинків, автомобіль та електромережі.

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Загиблі та постраждалі

Найтрагічніші наслідки російської атаки зафіксували в селищі Нова Водолага. Там загинули шестеро людей, серед яких дві дівчинки віком 1 та 11 років. Ще 15 людей постраждали, зокрема семеро дітей. В Ізюмі п'ятеро людей отримали гостру реакцію на стрес після обстрілів. У Чугуєві поранення отримала 59-річна жінка.

Крім того, з'явилася уточнена інформація про постраждалих під час попередніх атак. Стало відомо, що 18 жовтня в селищі Борова загинула 65-річна жінка. Ще двоє чоловіків віком 60 та 61 рік отримали поранення. Також підтверджено, що 17 жовтня в селі Старовірівка Шевченківської громади внаслідок російського обстрілу була поранена 53-річна жінка.

Чим атакували

Російські війська продовжують активно застосовувати проти Харківщини ракети та ударні безпілотники. Протягом минулої доби ворог використав:

4 ракети;

5 безпілотників типу "Герань-2";

1 дрон "Молнія";

1 FPV-дрон;

89 безпілотників, тип яких встановлюють.

Евакуація на Харківщині

На Харківщині продовжують евакуювати людей із небезпечних населених пунктів. Жителів, які залишають свої домівки через постійні обстріли, приймають у транзитному пункті в Лозовій. За минулу добу через цей пункт пройшли 144 людини. Загалом від початку його роботи там зареєстрували 65 494 особи.

Ситуація на фронті

Протягом минулої доби на всій лінії фронту відбулося 206 бойових зіткнень. Російські війська продовжували наступальні дії, зокрема на Харківщині. На Південно-Слобожанському напрямку українські захисники відбили 26 атак противника. Окупанти намагалися просунутися поблизу Кутьківки, Лимана, Стариці, Малої Вовчої, Ізбицького, Вільчі, Охрімівки, Захарівки, Караїчного, Бочкового, Зибиного та Радьківки. Водночас на Куп'янському напрямку протягом минулої доби російські війська штурмових дій не проводили.

Як повідомляли Новини.LIVE, вранці 14 жовтня російські війська завдали масованого удару по Харківщині. Атака почалася близько п'ятої години ранку. За попередніми даними, окупанти застосували близько 11 ракет, якими атакували два енергетичні підприємства.

Також Новини.LIVE писали, що російські війська атакували Харків вранці 16 жовтня. Під ударом опинилися залізнична та енергетична інфраструктура, а також один із найбільших ринків міста. Внаслідок атаки загинули двоє людей, ще 19 дістали поранення. Через пошкодження енергетичного об’єкта без світла залишилися 180 тисяч абонентів.