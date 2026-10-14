Обстрелы Харькова и области: 9 пострадавших за сутки

Спасатель тушит пожар после обстрела. Фото иллюстративное: ГСЧС Харьковской области

За сутки россияне атаковали Харьков и 18 населённых пунктов области. Под ударами оказались жилые дома, магазины, предприятия и автомобили. Девять человек пострадали, среди них 15-летняя девочка. В областном центре беспилотники атаковали сразу четыре района, а в других населенных пунктах зафиксировали значительные повреждения гражданских объектов.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на главу Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова.

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Утренний удар

Утром россияне обстреляли Харьков. Попадание вражеского БПЛА зафиксировали в Основянском районе города. Последствия уточняются.

Последствия обстрелов

Харьковской области За прошедшие сутки российские войска атаковали Харьков и ещё 18 населённых пунктов области . В самом городе под ударами беспилотников оказались Основянский , Салтовский, Холодногорский и Шевченковский районы. Повреждены административное здание, гражданское предприятие, супермаркет и 15 автомобилей. В Богодуховском районе в Золочеве повреждены четыре автомобиля, магазин и машина скорой помощи. В Купянском районе в Шевченково пострадали здание почты и кафе. В Изюмском районе разрушениям подверглись жилые дома, восемь торговых павильонов, склады, гаражи, автомобили и сельскохозяйственная техника. Повреждения зафиксированы в Изюме, Барвинково, Андреевке и Морозовке.

В Харьковском районе пострадали частные дома, автомобили, гараж, дачный дом и мусоровоз. Повреждения зафиксированы в Дергачах, Люботине, Куряжанке, Черкасской Лозовой, Циркунах и Песочине. В Лозовском районе повреждены частный дом, сельскохозяйственная техника и железнодорожная инфраструктура. В Чугуевском районе под удар попал автомобиль в Старом Салтове.

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Пострадавшие от атак

В результате российских обстрелов Харьковской области за прошедшие сутки пострадали девять человек, среди них один ребенок. О погибших в сводке не сообщается. В Харькове ранения получили две женщины в возрасте 76 и 77 лет. В Дергачах пострадали двое мужчин, которым 40 и 55 лет. В Покотиловке Высочанской общины в результате российской атаки была ранена 15-летняя девочка. В Люботине ранение получил 68-летний мужчина, а в Близнюках — 36-летний местный житель. В Изюме после обстрелов острую стрессовую реакцию зафиксировали у 72-летней женщины и 68-летнего мужчины.

Кроме того, медики оказали помощь двум мужчинам в возрасте 26 и 49 лет. Они получили ранения ещё 12 октября в результате российского обстрела посёлка Высокий.

Чем атаковали россияне

За прошедшие сутки российские войска применяли против Харьковской области ракеты и ударные беспилотники различных типов. Враг использовал:

8 ракет;

2 беспилотника типа "Герань-2";

4 беспилотника типа "Молния";

13 FPV-дронов;

151 беспилотник, тип которых устанавливается.

Эвакуация из Харьковской области

В Харьковской области продолжается эвакуация населения с опасных территорий. За прошедшие сутки транзитный эвакуационный пункт в Лозовой принял 175 человек. Всего с начала работы пункта там зарегистрировали 64 683 человека.

Ситуация на фронте

За прошедшие сутки на фронте зафиксировали 229 боевых столкновений между украинскими военными и российскими оккупантами. На Южно-Слобожанском направлении Силы обороны отразили 16 атак противника. Российские войска пытались продвинуться вблизи Избицкого, Волчанских Хуторов, Волоховки, Вильхуватки и Рыбалчиного. На Купянском направлении за прошедшие сутки оккупанты активных наступательных действий не проводили.

Как сообщали Новини.LIVE, 12 октября российский ударный беспилотник поразил жилой многоэтажный дом в Киевском районе Харькова. В результате атаки в одном из подъездов разрушены этажи с седьмого по девятый. Верхняя часть здания подверглась значительным разрушениям.

Также Новини.LIVE сообщали, что вечером в воскресенье, 11 октября, в пригороде Харькова прогремела серия взрывов, а на территории энергетического объекта зафиксировали попадание. Ранее в тот же день президент США Дональд Трамп заявил о якобы достигнутой договоренности об энергетическом прекращении огня между Украиной и Россией.