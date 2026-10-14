Обстріли Харкова та області: 9 постраждалих за добу

Рятувальник гасить пожежу після обстрілу. Фото ілюстративне: ДСНС Харківщини

За добу росіяни атакували Харків і 18 населених пунктів області. Під ударами опинилися житлові будинки, магазини, підприємства та автомобілі. Дев’ятеро людей постраждали, серед них 15-річна дівчинка. В обласному центрі безпілотники атакували одразу чотири райони, а в інших громадах зафіксували значні пошкодження цивільних об’єктів.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на очільника Харківської обласної військової адміністрації Олега Синєгубова.

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Ранковий удар

Зранку росіяни обстріляли Харків. Влучання ворожого БпЛА зафіксували в Основ'янському районі міста. Наслідки уточнюються.

Наслідки обстрілів

Харківщини Протягом минулої доби російські війська атакували Харків та ще 18 населених пунктів області. У самому місті під ударами безпілотників опинилися Основ'янський, Салтівський, Холодногірський та Шевченківський райони. Пошкоджено адміністративну будівлю, цивільне підприємство, супермаркет та 15 автомобілів. У Богодухівському районі в Золочеві пошкоджено чотири автомобілі, магазин та машину швидкої допомоги. У Куп'янському районі в Шевченковому постраждали будівля пошти та кав'ярня. В Ізюмському районі руйнувань зазнали житлові будинки, вісім торговельних павільйонів, склади, гаражі, автомобілі та сільськогосподарська техніка. Пошкодження зафіксували в Ізюмі, Барвінковому, Андріївці та Морозівці.

У Харківському районі постраждали приватні будинки, автомобілі, гараж, дачний будинок та сміттєвоз. Пошкодження є в Дергачах, Люботині, Куряжанці, Черкаській Лозовій, Циркунах і Пісочині. У Лозівському районі пошкоджено приватний будинок, сільськогосподарську техніку та залізничну інфраструктуру. У Чугуївському районі під удар потрапив автомобіль у Старому Салтові.

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Постраждалі від атак

Унаслідок російських обстрілів Харківщини протягом минулої доби постраждали дев'ятеро людей, серед них одна дитина. Про загиблих у зведенні не повідомляється. У Харкові поранення отримали дві жінки віком 76 і 77 років. У Дергачах постраждали двоє чоловіків, яким 40 і 55 років. У Покотилівці Височанської громади російська атака поранила 15-річну дівчинку. У Люботині поранення отримав 68-річний чоловік, а в Близнюках — 36-річний місцевий житель. В Ізюмі після обстрілів гостру реакцію на стрес зафіксували у 72-річної жінки та 68-річного чоловіка.

Крім того, медики надали допомогу двом чоловікам віком 26 і 49 років. Вони отримали поранення ще 12 жовтня внаслідок російського обстрілу селища Високий.

Чим атакували росіяни

Протягом минулої доби російські війська застосовували проти Харківщини ракети та ударні безпілотники різних типів. Ворог використав:

8 ракет;

2 безпілотники типу "Герань-2";

4 безпілотники типу "Молнія";

13 FPV-дронів;

151 безпілотник, тип яких встановлюють.

Евакуація з Харківщини

На Харківщині продовжується евакуація населення з небезпечних територій. Протягом минулої доби транзитний евакуаційний пункт у Лозовій прийняв 175 людей. Загалом від початку роботи пункту там зареєстрували 64 683 людини.

Ситуація на фронті

Протягом минулої доби на фронті зафіксували 229 бойових зіткнень між українськими військовими та російськими окупантами. На Південно-Слобожанському напрямку Сили оборони відбили 16 атак противника. Російські війська намагалися просунутися поблизу Ізбицького, Вовчанських Хуторів, Волохівки, Вільхуватки та Рибалчиного. На Куп'янському напрямку протягом минулої доби окупанти активних наступальних дій не проводили.

Як повідомляли Новини.LIVE, 12 жовтня, російський ударний безпілотник влучив у житлову багатоповерхівку в Київському районі Харкова. Унаслідок атаки в одному з під’їздів зруйновані поверхи із сьомого по дев’ятий. Верхня частина будинку зазнала значних руйнувань.

Також Новини.LIVE писали, що ввечері в неділю, 11 жовтня, у передмісті Харкова пролунала серія вибухів, а на території енергетичного об’єкта зафіксували влучання. Раніше того ж дня президент США Дональд Трамп заявив про нібито досягнуту домовленість щодо енергетичного припинення вогню між Україною та Росією.