Мэр Харькова Игорь Терехов. Фото: Харьковский городской совет

Российские войска усиливают удары по энергетическим и теплоснабжающим объектам в преддверии зимы. В Харькове после очередной атаки наблюдаются последствия для критической инфраструктуры. В большинстве домов уже есть тепло, вода и свет, однако часть домов остается без отопления. Городской штаб по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций возобновил работу.

Об этом сообщил мэр Харькова, передает Новини.LIVE.

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Усиление ударов

Российские войска с приближением холодов наращивают атаки на критическую инфраструктуру Харькова и других городов Украины. Особенно сложными для города являются предзимний и зимний периоды, когда возрастает потребность в стабильном электро- и теплоснабжении.

По словам Терехова, в последнее время участились обстрелы энергетических и теплоснабжающих объектов. Мэр подчеркнул, что очередной удар по критической инфраструктуре имел серьезные последствия. В то же время коммунальщикам удалось сохранить тепло, воду и электроэнергию в большинстве жилых домов.

"Не было секретом, что с наступлением холодов враг будет усиливать обстрелы. Произошел очередной удар по нашей критической инфраструктуре, и его последствия очень серьезны. Нам удалось обеспечить, чтобы подавляющее большинство домов в городе имело тепло, воду и свет. Однако есть часть домов, где отсутствует теплоснабжение. Работаем круглосуточно, чтобы как можно быстрее восстановить то, что разрушил враг", — отметил Игорь Терехов.

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Возобновление работы штаба

Для координации восстановительных работ мэр возобновил деятельность городского штаба по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. Его создали еще в прошлом году для оперативного реагирования на разрушения и организации работы профильных служб.

Первое в этом году заседание штаба состоялось 3 ноября непосредственно на одном из объектов, подвергшихся атаке российских войск.

Помимо городского штаба, в Харькове также работают районные штабы. Они помогают координировать действия соответствующих служб и быстрее устранять последствия российских обстрелов.

В Харькове не хватает коммунальщиков

Подготовку Харькова к зиме затрудняет нехватка работников коммунальных служб. Чтобы обеспечить работу предприятий, готовящих город к отопительному сезону, городские власти вынуждены перераспределять кадры и привлекать специалистов из других коммунальных предприятий.

Мэр Игорь Терехов признал, что кадровая ситуация остается сложной. По его словам, это вызывает серьезное беспокойство, ведь городу нужны работники для выполнения подготовительных и аварийных работ.

Как сообщали Новини.LIVE, в Харькове разработали систему, которая помогает службам быстрее реагировать на российские удары. Благодаря видеонаблюдению место попадания теперь определяют за 30 секунд вместо пяти минут. Также в городе удалось сократить продолжительность воздушных тревог. Этот опыт предлагают распространить на другие украинские общины.

Кроме того, Новини.LIVE писали, что ассоциация прифронтовых городов и общин, которую возглавляет мэр Харькова Игорь Терехов, обратилась к премьер-министру Украины Сергею Корецкому с предложениями относительно налоговых льгот, компенсаций и доступа бизнеса к финансированию. Среди инициатив также — государственная программа энергетической устойчивости предприятий, работающих вблизи зоны боевых действий.