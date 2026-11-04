Мер Харкова Ігор Терехов. Фото: Харківська міська рада

Російські війська посилюють удари по енергетичних і теплопостачальних об’єктах напередодні зими. У Харкові після чергової атаки є наслідки для критичної інфраструктури. Більшість будинків уже мають тепло, воду та світло, однак частина осель залишається без опалення. Міський штаб із ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій знову запрацював.

Про це повідомив мер Харкова, передає Новини.LIVE.

Реклама

Посилення ударів

Російські війська з наближенням холодів нарощують атаки на критичну інфраструктуру Харкова та інших міст України. Особливо складними для міста є передзимовий і зимовий періоди, коли зростає потреба в стабільному електро- та теплопостачанні.

За словами Терехова, останнім часом почастішали обстріли енергетичних і теплопостачальних об'єктів. Мер наголосив, що черговий удар по критичній інфраструктурі мав серйозні наслідки. Водночас комунальникам вдалося зберегти тепло, воду та електроенергію у більшості житлових будинків.

"Це був не секрет, що з настанням холодів ворог посилюватиме обстріли. Був черговий удар по нашій критичній інфраструктурі, і його наслідки дуже серйозні. Нам вдалося зробити так, щоб переважна більшість будинків у місті була з теплом, водою та світлом. Проте є частина будинків, де відсутнє теплопостачання. Працюємо цілодобово, щоб якнайшвидше відновити те, що зруйнував ворог", — зазначив Ігор Терехов.

Читайте також:

Відновлення роботи штабу

Для координації відновлювальних робіт міський голова поновив діяльність міського штабу з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій. Його створили ще торік для оперативного реагування на руйнування та організації роботи профільних служб.

Перше цьогорічне засідання штабу відбулося 3 листопада безпосередньо на одному з об'єктів, який атакували російські війська.

Крім міського штабу, у Харкові також працюють районні штаби. Вони допомагають координувати дії відповідних служб і швидше усувати наслідки російських обстрілів.

У Харкові бракує комунальників

Підготовку Харкова до зими ускладнює нестача працівників комунальних служб. Щоб забезпечити роботу підприємств, які готують місто до опалювального сезону, міська влада змушена перерозподіляти кадри та залучати фахівців з інших комунальних підприємств.

Міський голова Ігор Терехов визнав, що кадрова ситуація залишається складною. За його словами, це викликає серйозне занепокоєння, адже місту потрібні працівники для виконання підготовчих і аварійних робіт.

Як повідомляли Новини.LIVE, у Харкові розробили систему, яка допомагає службам швидше реагувати на російські удари. Завдяки відеоспостереженню місце влучання тепер визначають за 30 секунд замість п'яти хвилин. Також у місті вдалося скоротити тривалість повітряних тривог. Цей досвід пропонують поширити на інші українські громади.

Також Новини.LIVE писали, що асоціація прифронтових міст та громад, яку очолює мер Харкова Ігор Терехов, звернулася до прем’єр-міністра України Сергія Корецького з пропозиціями щодо податкових пільг, компенсацій і доступу бізнесу до фінансування. Серед ініціатив також — державна програма енергетичної стійкості підприємств, які працюють поблизу зони бойових дій.