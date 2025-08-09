Обстрел Харькова 9 августа — дрон попал в мебельный магазин

Спасатель. Фото иллюстративное: ГСЧС

Российские оккупанты в субботу, 9 августа, атаковали Харьков беспилотником. Зафиксировано попадание в мебельный магазин в Киевском районе.

Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов в Telegram.

Обстрел Харькова 9 августа

"Есть информация о попадании вражеского БпЛА в мебельный магазин в Киевском районе Харькова", — отметил Терехов.

Он сообщил, что сейчас на месте российского удара работают экстренные службы.

По состоянию на сейчас известно о шести раненых.

