Обстрел Харькова 9 августа — дрон попал в мебельный магазин

РФ ударила по мебельному магазину Харькова — есть раненые
Российские оккупанты в субботу, 9 августа, атаковали Харьков беспилотником. Зафиксировано попадание в мебельный магазин в Киевском районе.
Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов в Telegram.
Обстрел Харькова 9 августа
"Есть информация о попадании вражеского БпЛА в мебельный магазин в Киевском районе Харькова", — отметил Терехов.
Он сообщил, что сейчас на месте российского удара работают экстренные службы.
По состоянию на сейчас известно о шести раненых.
Напомним, оккупанты за сутки нанесли 585 ударов по Запорожской области. К счастью, мирные жители не пострадали.
А в ночь на 9 августа захватчики атаковали Балаклейскую громаду Харьковской области. В результате обстрела произошел пожар, а также повреждены дома.
