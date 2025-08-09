Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивПсихологияИндустрииДомСпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Харьков РФ ударила по мебельному магазину Харькова — есть раненые

РФ ударила по мебельному магазину Харькова — есть раненые

Ua ru
Дата публикации 9 августа 2025 16:38
Обстрел Харькова 9 августа — дрон попал в мебельный магазин
Спасатель. Фото иллюстративное: ГСЧС

Российские оккупанты в субботу, 9 августа, атаковали Харьков беспилотником. Зафиксировано попадание в мебельный магазин в Киевском районе.

Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов в Telegram.

Реклама
Читайте также:

Обстрел Харькова 9 августа

"Есть информация о попадании вражеского БпЛА в мебельный магазин в Киевском районе Харькова", — отметил Терехов.

Он сообщил, что сейчас на месте российского удара работают экстренные службы.

По состоянию на сейчас известно о шести раненых.

null
Посты Терехова. Фото: скриншот

Напомним, оккупанты за сутки нанесли 585 ударов по Запорожской области. К счастью, мирные жители не пострадали.

А в ночь на 9 августа захватчики атаковали Балаклейскую громаду Харьковской области. В результате обстрела произошел пожар, а также повреждены дома.

война Харьков обстрелы Игорь Терехов оккупанты
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации