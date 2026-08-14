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Главная Харьков РФ вновь атаковала Харьковщину: пострадали пять человек

РФ вновь атаковала Харьковщину: пострадали пять человек

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Дата публикации 14 августа 2026 09:56
Россия нанесла ракетный удар по Харьковской области и задействовала десятки дронов
Пожар после атаки. Фото: Харьковская ОВА

Российские войска вновь обстреляли Харьков и Харьковскую область. За последние сутки под обстрелом оказались 17 населенных пунктов. Пострадали пять человек, в том числе две женщины в Изюме. В результате атак повреждены жилые дома, автомобили и гражданские объекты.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на главу Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова.

Пострадавшие от атак

В Изюме ранения получили 66- и 68-летние женщины. Еще две женщины, 44 и 79 лет, перенесли острую стрессовую реакцию. В селе Пески-Радьковские ранен 56-летний мужчина.

Чем атаковали

За прошедшие сутки российские военные применили:

  • 2 ракеты;
  • 1 РСЗО;
  • 2 КАБ;
  • 1 FPV-дрон;
  • 68 беспилотников, тип которых устанавливается.

Последствия атак

В Богодуховском районе в Золочеве были повреждены два частных дома и хозяйственные постройки. Больше всего объектов пострадало в Изюмском районе. В Пятигорском повреждены частный дом, гараж и учебное заведение, в Песках-Радьковских — магазин. В Осколе разрушениям подверглись девять частных домов. В Изюме повреждены 16 частных домов, четыре хозяйственные постройки и автомобиль. Также повреждены склад в Червоной Поляне и другие объекты района.

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В Харьковском районе повреждены дома, складские здания, мастерская, автомобили и электросети. В Малой Рогане пострадала АЗС, а в Дергачах — дом и автомобиль. В Чугуевском районе частично разрушена ферма, автомобиль и комбайн в Скрипаях, а также шесть частных домов в Глубокой Долине.

Эвакуация населения

Транзитный эвакуационный пункт в Лозовой за сутки принял 325 человек. С начала работы там зарегистрировали 52 264 человека.

Ситуация на фронте

За сутки на фронте произошло 222 боевых столкновения. На Южно-Слобожанском направлении украинские военные отразили 15 атак. Российские подразделения пытались продвинуться в районе Старицы и Лимана, а также в направлениях Хатного и Колодезного. На Купянском направлении враг один раз атаковал в направлении Загризового.

Как сообщали Новини.LIVE, два российских дрона утром в понедельник, 3 августа, атаковали сельскохозяйственный объект на территории Волохово-Ярского старостинского округа Харьковской области, спровоцировав пожар на складах. Пострадавших в результате удара нет, на месте работают спасатели.

Также Новини.LIVE сообщали, что в Харькове утром 9 августа российские войска нанесли удар по жилой застройке. Одно из попаданий пришлось непосредственно в многоэтажный дом. По последним данным, один человек погиб, ещё 18 пострадали.

Харьков Харьковская область обстрелы Олег Синегубов пострадавшие
Долженко Екатерина - редактор, одесский обозреватель
Автор:
Долженко Екатерина

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