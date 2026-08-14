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Головна Харків РФ знову атакувала Харківщину: постраждали п'ятеро людей

РФ знову атакувала Харківщину: постраждали п'ятеро людей

Ua ru
Дата публікації: 14 серпня 2026 09:56
Росія атакувала Харківщину ракетами та десятками дронів
Пожежа після атаки. Фото: Харківська ОВА

Російські війська знову обстріляли Харків та область. За минулу добу під ударами опинилися 17 населених пунктів. Постраждали п’ятеро людей, серед них дві жінки в Ізюмі. Внаслідок атак пошкоджені житлові будинки, автомобілі та цивільні об’єкти.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на очільника Харківської обласної військової адміністрації Олега Синєгубова.

Постраждалі від атак

В Ізюмі поранень зазнали 66- та 68-річні жінки. Ще дві жінки, 44 та 79 років, пережили гостру реакцію на стрес. У селі Піски-Радьківські поранено 56-річного чоловіка.

Чим атакували

За минулу добу російські військові використали

  • 2 ракети; 
  • 1 РСЗВ; 
  • 2 КАБ; 
  • 1 FPV-дрон; 
  • 68 безпілотників, тип яких встановлюється.

Наслідки атак

У Богодухівському районі в Золочеві зазнали пошкоджень два приватні будинки та господарські споруди. Найбільше об’єктів постраждало в Ізюмському районі. У П’ятигірському пошкоджені приватний будинок, гараж і навчальний заклад, у Пісках-Радьківських — магазин. В Осколі руйнувань зазнали дев’ять приватних будинків. В Ізюмі пошкоджені 16 приватних будинків, чотири господарські споруди та автомобіль. Також зазнали пошкоджень склад у Червоній Поляні та інші об’єкти району.

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У Харківському районі пошкоджені будинки, складські будівлі, майстерня, автомобілі та електромережі. В Малій Рогані постраждала АЗС, а в Дергачах — домівка та автомобіль. У Чугуївському районі частково зруйнована ферма, автомобіль і комбайн у Скрипаях, а також шість приватних будинків у Глибокій Долині.

Евакуація населення

Транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за добу прийняв 325 людей. Від початку роботи там зареєстрували 52 264 людини.

Ситуація на фронті

За добу на фронті відбулося 222 бойові зіткнення. На Південно-Слобожанському напрямку українські військові відбили 15 атак. Російські підрозділи намагалися просунутися біля Стариці та Лимана, а також у напрямках Хатнього й Колодязного. На Куп’янському напрямку ворог один раз атакував у напрямку Загризового.

Як повідомляли Новини.LIVE, два російські дрони вранці у понеділок, 3 серпня,  атакували сільськогосподарський об'єкт на території Волохово-Ярського старостинського округу Харківської області, спровокувавши пожежу на складах. Постраждалих унаслідок удару немає, на місці працюють рятувальники.

Також Новини.LIVE писали, що у Харкові вранці 9 серпня російські війська завдали удару по житловій забудові. Одне з влучань припало безпосередньо у багатоповерховий будинок. За останніми даними, одна людина загинула, ще 18 постраждали. 

Харків Харківська область обстріли Олег Синєгубов постраждалі
Долженко Катерина - редактор, одеський оглядач
Автор:
Долженко Катерина

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