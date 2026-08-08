Двоє загиблих і вісім постраждалих: РФ обстріляла Харківщину

Наслідки атаки на Ізюм. Фото: Харківська прокуратура

Минулої доби російські війська завдали ударів по Харкову та 16 населених пунктах області. Внаслідок обстрілів загинули двоє людей, ще восьмеро дістали поранення.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на начальника Харківської обласної військової адміністрації Олега Синєгубова.

Загиблі унаслідок атаки

Двоє людей загинули в Ізюмі внаслідок російського удару. Жертвами атаки стали чоловіки віком 59 і близько 60 років. Ще двоє чоловіків отримали поранення, а дві жінки звернулися по допомогу через гостру реакцію на стрес.

Ще троє мирних жителів постраждали у селі Підсереднє Великобурлуцької громади. Поранення отримали дві жінки та 75-річний чоловік. У селі Вільхівка Харківського району поранено 51-річну жінку.

Також між селом Безруки та селищем Слатине Дергачівської громади на невідомому вибуховому пристрої підірвався 30-річний чоловік. Він отримав поранення.

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Наслідки атаки

Окрім людських жертв, російські обстріли спричинили значні руйнування цивільної інфраструктури. У Харкові пошкоджено скління входу до однієї зі станцій метро. У Великому Бурлуці пошкоджень зазнали будівля та автомобіль екстреної медичної допомоги.

Пошкоджений автомобіль медиків. Фото: ХОВА

В Ізюмі та Балаклії удари припали по цивільних підприємствах. У Богодухівському районі пошкоджено склад, приватний будинок та електромережі. Без світла також залишилася частина населених пунктів Харківського та Лозівського районів.

Крім цього, пошкоджено магазин у Вільхівці, автомобілі у Лещенках і Слатиному, складську будівлю у Великій Бабці та об'єкти залізничної інфраструктури в Лозовій.

Масштабна пожежа після атаки

Тим часом у ДСНС повідомили, що ввечері 7 серпня рятувальники завершили ліквідацію масштабної пожежі, яка виникла після атаки російських безпілотників на цивільне видавниче підприємство 1 серпня у Шевченківському районі Харкова. Внаслідок влучань були зруйновані конструкції даху складської будівлі, а вогонь охопив площу 8900 квадратних метрів.

Під час ліквідації пожежі постраждав один із рятувальників. Його госпіталізували до медичного закладу. У ДСНС зазначили, що підрозділи працювали на місці під постійною загрозою повторних російських ударів.

Раніше Новини.LIVE показували жахливі кадри наслідків ударів по Харківщині. Під ударом опинилися Харків, Балаклія, Лозова та ще десятки населених пунктів області. Найбільше жертв цього разу зафіксували в Балаклії. Також після удару безпілотника по залізничній станції в Лозовій загинули двоє чоловіків, ще восьмеро людей дістали поранення.

Також Новини.LIVE повідомляли, що вчора, за даними обласної влади, у Лозовій загинули чоловіки 53 і 50 років. Ще 11 людей отримали поранення. У Балаклії постраждали п'ятеро людей: жінки віком 20, 53 і 77 років, а також чоловіки 22 і 84 років. У Дергачах поранення дістав 74-річний чоловік, а в селищі Шевченкове — 49-річний чоловік.

Окрім цього, Новини.LIVE писали, що у Харкові триває робота над захистом від FPV-дронів, будівництвом підземних шкіл і модернізацією систем енергозабезпечення.