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Россияне убили человека во время утренних обстрелов Харькова — Терехов раскрыл детали

24 июля 2024 06:15
обновлено: 06:56
Инна Буряк - редактор
Инна Буряк
редактор
Последствия утреннего обстрела Харькова 24 июля — один погибший
Спасатели ГСЧС выносят тело погибшего в результате российского удара. Иллюстративное фото: ГСЧС
Инна Буряк - редактор
Инна Буряк
редактор

Мэр Харькова Игорь Терехов заявил о двух прилетах в городе в результате российской атаки утром в среду, 24 июля. Также на месте одного из попаданий обнаружили погибшего.

Об этом Игорь Терехов сообщил в Telegram.

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Мэр Харькова отметил, что первый прилет произошел в промышленной зоне одного из районов города, а второй — в частном секторе, в результате чего погиб человек.

"На местах "прилетов" работают все соответствующие службы. Предварительно Харьков сегодня оккупанты обстреливали ракетами С-300", — уточнил Терехов.

Российские обстрелы Харькова утром 24 июля
Скриншот сообщения из Telegram-канала Игоря Терехова

Ночной обстрел Харькова 24 июля

Напомним, что в ночь на 24 июля российские оккупанты атаковали Харьков и область. Первые взрывы в городе прогремели около 01:00, второй раз в Харькове было громко в 05:20.

Позже глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что россияне нанесли удар по Малоданиловской громаде. В результате загорелось жилое здание, есть пострадавшие.

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