Обстрел Харькова 16 ноября — россияне ударили дронами

Россияне ударили дронами по Харькову — детали от Терехова
Российские войска 16 ноября ударили по Харькову ударными дронами. Под ударом оказался Холодногорский район.
Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.
Взрывы в Харькове 16 ноября
Терехов рассказал, что по предварительной информации, российский удар "Молния" ударил по Харькову. Под вражеским ударом оказался Холодногорский район города.
Сейчас данные о пострадавших и последствиях уточняются.
Позже городской голова добавил, что попадание произошло по детской площадке. По его словам, в окрестных домах выбито несколько окон. К счастью — без пострадавших и погибших.
Напомним, 16 ноября россияне ударили по Черниговской области и повредили энергетический объект. Вследствие этого в регионе нет света.
В общем, этой ночью враг выпустил по Украине 177 воздушных целей. Армия РФ атаковала дронами и баллистикой.
