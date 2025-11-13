На Харьковщине российский дрон убил трех гражданских на Харьковщине

Российский военнослужащий приматывает боеприпас к дрону. Фото: росСМИ

В Харьковской области российские войска совершили очередное военное преступление. Их ударный дрон попал в гражданских.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса Генерального прокурора Украины.

Утром 13 ноября местные жители направлялись в пгт Боровая, чтобы получить пенсионные выплаты и гуманитарные продукты. Люди ехали на самодельных мотоблоках, но неподалеку Новоплатоновки их движение прервал удар российского FPV-дрона, который попал в один из мотоблоков.

Внимание! Видео содержит чувствительные кадры 18+!

От атаки дрона на месте погибли две женщины. Мужчина, который получил ранения, не выжил — он умер уже во время транспортировки в медицинское учреждение. Еще один человек получил ранения и сейчас находится под наблюдением врачей.

Прокуроры вместе со следователями документируют последствия очередной атаки на мирных граждан и устанавливают детали обстрела. Изюмская окружная прокуратура уже начала уголовное производство по ч. 2 ст. 438 УК Украины — нарушение законов и обычаев войны, что привело к гибели людей. Следственные действия продолжаются.

Напомним, несколько дней назад российские войска совершили аналогичное преступление в Харьковской области. Они атаковали гражданских в селе Кругляковка, которые шли по дороге без оружия.

Также суд вынес приговор российскому военному, который изнасиловал женщину во время оккупации Купянщины.