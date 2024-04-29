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Россияне ударили по Киевскому району Харькова — есть раненые

29 апреля 2024 18:36
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор
Россияне ударили по Киевскому району Харькова — есть раненые
Взрывы. Иллюстрационное фото: AP
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор

Враг нанес удары по Киевскому району Харькова. Пока известно об одной раненой женщине.

Об этом сообщил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов в понедельник, 29 апреля.

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В 17.44 в Харьковской области объявили воздушную тревогу.

Карта воздушных тревог 29 апреля
Карта воздушных тревог. Фото: alerts.in.ua

В 18:14 Олег Синегубов сообщил, что оккупанты атакуют город. В то же время мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что в городе была слышна серия взрывов.

Скриншот сообщения Олега Синегубова
Скриншот поста Олега Синегубова
Скриншот сообщения Игоря Терехова
Скриншот поста Игоря Терехова

В 18:27 глава Харьковской ОГА подчеркнул, что вражеские силы обстреляли Киевский район Харькова. Он добавил, что, по предварительной информации, Россия ударила КАБами. В результате атаки пострадала женщина, которой врачи оказывают необходимую помощь.

Скриншот сообщения Олега Синегубова
Скриншот поста Олега Синегубова

В 18:34 Игорь Терехов заявил, что зона жилой застройки Харькова подверглась обстрелу. Он сообщил, что один многоэтажный дом был частично поврежден.

Скриншот сообщения Игоря Терехова
Скриншот поста Игоря Терехова

Напомним, что вечером, 29 апреля в Одессе раздался взрыв.

Также россияне дважды в день обстреляли Никопольщину. При этом враг применял тяжелую артиллерию.

война
Харьков
взрыв
Украина
Харьковская область
Игорь Терехов
Олег Синегубов
война в Украине

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