Россияне ударили по Киевскому району Харькова — есть раненые

Взрывы. Иллюстрационное фото: AP

Враг нанес удары по Киевскому району Харькова. Пока известно об одной раненой женщине.

Об этом сообщил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов в понедельник, 29 апреля.

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Взрывы в Харькове 29 апреля

В 17.44 в Харьковской области объявили воздушную тревогу.

Карта воздушных тревог. Фото: alerts.in.ua

В 18:14 Олег Синегубов сообщил, что оккупанты атакуют город. В то же время мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что в городе была слышна серия взрывов.

Скриншот поста Олега Синегубова

Скриншот поста Игоря Терехова

В 18:27 глава Харьковской ОГА подчеркнул, что вражеские силы обстреляли Киевский район Харькова. Он добавил, что, по предварительной информации, Россия ударила КАБами. В результате атаки пострадала женщина, которой врачи оказывают необходимую помощь.

Скриншот поста Олега Синегубова

В 18:34 Игорь Терехов заявил, что зона жилой застройки Харькова подверглась обстрелу. Он сообщил, что один многоэтажный дом был частично поврежден.

Скриншот поста Игоря Терехова

Напомним, что вечером, 29 апреля в Одессе раздался взрыв.

Также россияне дважды в день обстреляли Никопольщину. При этом враг применял тяжелую артиллерию.