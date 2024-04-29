У Харкові пролунала серія вибухів — окупанти обстрілюють місто
Вибухи у Харкові пролунали ввечері, 29 квітня. Російські окупанти обстрілюють місто.
Про це повідомили мер Харкова Ігор Терехов та очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов у Telegram.
Вибухи в Харкові
Синєгубов наголосив, що окупанти завдають ударів по Харкову та району.
За словами Терехова, у місті пролунала серія вибухів.
"По місту бʼють КАБами. Будьте обережні", — додав він.
Наразі карта тривог має такий вигляд:
Нагадаємо, росіяни двічі за день обстріляли Нікопольщину. При цьому ворог застосовував важку артилерію.
Також російські окупанти продовжують обстрілювати Херсонську область керованими авіаційними бомбами. Ворог знищує соціальну інфраструктуру, зокрема навчальні заклади.
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