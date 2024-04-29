У Харкові пролунала серія вибухів — окупанти обстрілюють місто

Ракета в небі. Фото: росЗМІ

Вибухи у Харкові пролунали ввечері, 29 квітня. Російські окупанти обстрілюють місто.

Про це повідомили мер Харкова Ігор Терехов та очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов у Telegram.

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Синєгубов наголосив, що окупанти завдають ударів по Харкову та району.

Допис Синєгубова. Фото: скриншот

За словами Терехова, у місті пролунала серія вибухів.

"По місту бʼють КАБами. Будьте обережні", — додав він.

Допис Терехова. Фото: скриншот

Наразі карта тривог має такий вигляд:

Карта повітряних тривог. Фото: alerts.in.ua

Нагадаємо, росіяни двічі за день обстріляли Нікопольщину. При цьому ворог застосовував важку артилерію.

Також російські окупанти продовжують обстрілювати Херсонську область керованими авіаційними бомбами. Ворог знищує соціальну інфраструктуру, зокрема навчальні заклади.