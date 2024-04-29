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У Харкові пролунала серія вибухів — окупанти обстрілюють місто

29 квітня 2024 18:18
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У Харкові пролунала серія вибухів — окупанти обстрілюють місто
Ракета в небі. Фото: росЗМІ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Вибухи у Харкові пролунали ввечері, 29 квітня. Російські окупанти обстрілюють місто.

Про це повідомили мер Харкова Ігор Терехов та очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов у Telegram.

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Синєгубов наголосив, що окупанти завдають ударів по Харкову та району.

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Допис Синєгубова. Фото: скриншот

За словами Терехова, у місті пролунала серія вибухів. 

"По місту бʼють КАБами. Будьте обережні", — додав він.

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Допис Терехова. Фото: скриншот

Наразі карта тривог має такий вигляд:

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Карта повітряних тривог. Фото: alerts.in.ua

Нагадаємо, росіяни двічі за день обстріляли Нікопольщину. При цьому ворог застосовував важку артилерію.

Також російські окупанти продовжують обстрілювати Херсонську область керованими авіаційними бомбами. Ворог знищує соціальну інфраструктуру, зокрема навчальні заклади.

війна
Харків
вибух
обстріли
Ігор Терехов
окупанти
Олег Синєгубов
повітряна тривога

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