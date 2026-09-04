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Главная Харьков РФ 12 раз за сутки атаковала Харьковщину: 12 человек пострадали

РФ 12 раз за сутки атаковала Харьковщину: 12 человек пострадали

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4 сентября 2026 09:53
Обстрелы Харьковской области: 12 пострадавших, в том числе дети
Пожар после атаки. Фото: Харьковская ОВА

За сутки, 3 сентября, российские войска обстреляли 12 населенных пунктов Харьковской области. В результате обстрелов пострадали 12 человек, в том числе двое детей. Под ударами оказались жилые дома, автомобили и объекты инфраструктуры. Часть людей получила травмы в результате обстрелов, ещё двое пострадали после взрыва автомобиля на неизвестном устройстве.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на главу Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова.

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Пострадали люди

В Печенигах получили травмы двое мужчин в возрасте 65 и 44 лет. Еще восемь человек, среди них девочки 13 и 9 лет, испытали острую стрессовую реакцию. В Песках-Радьковских Боровской общины ранен 57-летний мужчина. В Постольном Золочевской общины пострадал 43-летний мужчина.

Чем атаковали

За сутки российские войска применили четыре ракеты, две управляемые авиабомбы и одну реактивную систему залпового огня. Также зафиксировали четыре БПЛА "Молния", семь FPV-дронов и 83 беспилотника, тип которых ещё устанавливают.

Последствия ударов

В Богодуховском районе в Золочеве были повреждены частный дом, автомобиль и теплица. В Постольном поврежден еще один автомобиль. В Изюмском районе РФ нанесла удар по ангару в Явирском и складскому зданию в Балаклее. В Харьковском районе пострадали частный дом и автомобиль в Циркунах, а также автомобиль на трассе возле Дергачей. В Печенихах повреждены частный дом, хозяйственное сооружение, автомобиль и электросети.

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Эвакуация населения

Транзитный эвакуационный пункт в Лозовой за сутки принял 232 человека. Всего с начала его работы там зарегистрировали 57 290 человек.

Ситуация на фронте

На фронте за сутки произошло 240 боевых столкновений. На Южно-Слобожанском направлении украинские военные отразили 22 атаки. Российские войска пытались продвинуться в районе Козачей Лопани, Лимана, Старицы и Вильчей, а также в направлении Охримовки и Бочкового. На Купянском направлении оккупанты один раз атаковали в сторону Богуславки.

Как сообщали Новини.LIVE, за сутки российские войска вновь наносили удары по Харьковской области, повреждая гражданскую и критическую инфраструктуру. Из-за ударов без электричества остаются около 70 тысяч абонентов. Электроснабжение обычно восстанавливают в течение суток. Параллельно продолжается эвакуация из опасных районов, в частности из зон активных боевых действий.

Также Новини.LIVE сообщали, что украинские военные провели операцию по зачистке лесного участка на Купянском направлении в Харьковской области. Вероятно, эти действия были связаны с созданием более благоприятных условий для противодействия российским ударным беспилотникам в этом районе. В пятницу, 30 августа, 2-й Хартийский корпус сообщил, что украинские военные взяли под контроль два квадратных километра лесистой местности к юго-западу от Западного.

Харьков Харьковская область обстрелы Новости Харькова Олег Синегубов
Долженко Екатерина - редактор, одесский обозреватель
Автор:
Долженко Екатерина

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