Обстріли Харківщини: 12 постраждалих, серед них діти

Пожежа після атаки. Фото: Харківська ОВА

Російські війська за добу, 3 вересня, атакували 12 населених пунктів Харківської області. Внаслідок обстрілів постраждали 12 людей, серед них двоє дітей. Під ударами опинилися житлові будинки, автомобілі та об’єкти інфраструктури. Частину людей травмовано внаслідок обстрілів, ще двоє постраждали після підриву автомобіля на невідомому пристрої.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на очільника Харківської обласної військової адміністрації Олега Синєгубова.

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Постраждали люди

У Печенігах травмувалися двоє чоловіків віком 65 і 44 роки. Ще восьмеро людей, серед них дівчатка 13 та 9 років, отримали гостру реакцію на стрес. У Пісках-Радьківських Борівської громади поранено 57-річного чоловіка. У Постольному Золочівської громади постраждав 43-річний чоловік.

Чим атакували

За добу російські війська застосували чотири ракети, два керовані авіабомби та одну реактивну систему залпового вогню. Також зафіксували чотири БпЛА "Молнія", сім FPV-дронів та 83 безпілотники, тип яких ще встановлюють.

Наслідки ударів

У Богодухівському районі в Золочеві зазнали ушкоджень приватний будинок, автомобіль і теплиця. У Постольному пошкоджений ще один автомобіль. На Ізюмщині РФ вдарила по ангару у Явірському та складській будівлі в Балаклії. У Харківському районі постраждали приватний будинок і автомобіль у Циркунах, а також автомобіль на трасі біля Дергачів. У Печенігах пошкоджені приватний будинок, господарська споруда, автомобіль та електромережі.

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Евакуація населення

Транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за добу прийняв 232 людини. Загалом від початку його роботи там зареєстрували 57 290 людей.

Ситуація на фронті

На фронті за добу відбулося 240 бойових зіткнень. На Південно-Слобожанському напрямку українські військові відбили 22 атаки. Російські війська намагалися просунутися біля Козачої Лопані, Лимана, Стариці та Вільчої, а також у напрямку Охрімівки та Бочкового. На Куп’янському напрямку окупанти один раз атакували в бік Богуславки.

Як повідомляли Новини.LIVE, російські війська за добу знову били по Харківщині, пошкоджуючи цивільну та критичну інфраструктуру. Через удари без електрики залишаються близько 70 тисяч абонентів. Живлення зазвичай відновлюють протягом доби. Паралельно з небезпечних районів триває евакуація, зокрема із зон активних бойових дій.

Також Новини.LIVE писали, що українські військові провели операцію з зачистки лісової ділянки на Купʼянському напрямку в Харківській області. Ймовірно, ці дії були пов’язані зі створенням сприятливіших умов для протидії російським ударним безпілотникам у цьому районі. У пʼятницю, 30 серпня, 2-й Хартійський корпус повідомив, що українські військові взяли під контроль два квадратних кілометри лісистої місцевості на південний захід від Західного.