Российский БПЛА атаковал Высокий под Харьковом: есть пострадавшие

Поврежденный автобус. Фото иллюстративное: Главное управление Нацполиции Харьковской области

Утром 16 июля российский беспилотник атаковал пригород Харькова. Под удар попало гражданское предприятие в поселке Высокий. Осколками был поврежден микроавтобус, который проезжал мимо места взрыва. В результате атаки есть пострадавшие.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Харьковскую областную прокуратуру.

Удар по Харьковской области

Около 06:40 российские военные нанесли удар по поселку Высокий Харьковского района с помощью беспилотника типа "Герань". Именно в это время мимо территории гражданского предприятия, куда пришелся удар, проезжал микроавтобус. Осколки повредили транспортное средство. Ранения получили четверо пассажиров. Водитель пережил острую стрессовую реакцию, однако от госпитализации отказался.

Разбитое лобовое стекло. Фото: Харьковская областная прокуратура

Уголовное производство

Правоохранители возбудили уголовное дело по факту военного преступления. Следователи устанавливают все обстоятельства российской атаки и документируют её последствия.

Ночная атака

Отметим, что в ночь на 16 июля российские беспилотники также нанесли удары по Харькову. По предварительным данным, взрывы прогремели в Киевском, Шевченковском и Немишлянском районах города.

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В Немишлянском районе в результате попадания дрона на территорию частного домовладения загорелось хозяйственное сооружение. В Шевченковском районе беспилотник упал на открытой территории одного из городских парков. По предварительной информации, в результате ночной атаки никто не пострадал.

Как сообщали Новини.LIVE, утром 14 июля российская армия сбросила управляемую авиабомбу на поселок Слатыно Харьковского района. Удар пришелся по жилой застройке, в результате чего были повреждены частные дома.

Также Новини.LIVE писали, что в Харьковской области из-за постоянной угрозы атак FPV-дронов отдельные автомобильные дороги приходится оперативно перекрывать. Такие решения принимаются в режиме реального времени, чтобы обезопасить водителей и обеспечить бесперебойную работу Сил обороны.