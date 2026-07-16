Росія БпЛА атакував Високий під Харковом: є постраждалі

Пошкоджений автобус. Фото ілюстративне: Головне управління Нацполіції Харківщини

Російський безпілотник вранці 16 липня атакував передмістя Харкова. Під удар потрапило цивільне підприємство в селищі Високий. Уламками пошкодило мікроавтобус, який проїжджав повз місце вибуху. Унаслідок атаки є постраждалі.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

Удар по Харківщині

Близько 06:40 російські військові вдарили по селищу Високий Харківського району безпілотником типу "Герань". Саме в цей час повз територію цивільного підприємства, куди припав удар, їхав мікроавтобус. Уламки пошкодили транспортний засіб. Поранення отримали четверо пасажирів. Водій пережив гостру реакцію на стрес, однак від госпіталізації відмовився.

Розбите лобове скло. Фото: Харківська обласна прокуратура

Кримінальне провадження

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом воєнного злочину. Слідчі встановлюють усі обставини російської атаки та документують її наслідки.

Нічна атака

Зазначимо, у ніч на 16 липня російські безпілотники також завдали ударів по Харкову. За попередніми даними, вибухи пролунали в Київському, Шевченківському та Немишлянському районах міста.

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У Немишлянському районі внаслідок влучання дрона на території приватного домоволодіння загорілася господарська споруда. У Шевченківському районі безпілотник упав на відкритій території одного з міських парків. За попередньою інформацією, внаслідок нічної атаки ніхто не постраждав.

Як повідомляли Новини.LIVE, вранці 14 липня російська армія скинула керовану авіабомбу на селище Слатине Харківського району. Удар припав по житловій забудові, через що були пошкоджені приватні будинки.

Також Новини.LIVE писали, що на Харківщині через постійну загрозу атак FPV-дронів окремі автомобільні дороги доводиться оперативно перекривати. Такі рішення ухвалюються в режимі реального часу, щоб убезпечити водіїв та забезпечити безперебійну роботу Сил оборони.