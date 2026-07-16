Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка ЧС-2026 Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїРинок праціСвіт туризмуМодаЄвробаченняГрядкаКультАвтоДім та городРинок нерухомостіШтабТехноШоу-бізнес --СпортГроші ЗСУМентальне здоровяЕкономіка 2024FashionФінансистГороскопНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаКиївВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиГламурЧС-2026ЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITХарківОдесаКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Київ
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Одеса
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Харків
ЧС-2026
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Харків РФ атакувала автобус у передмісті Харкова: є постраждалі

РФ атакувала автобус у передмісті Харкова: є постраждалі

Ua ru
Дата публікації: 16 липня 2026 11:42
Росія БпЛА атакував Високий під Харковом: є постраждалі
Пошкоджений автобус. Фото ілюстративне: Головне управління Нацполіції Харківщини

Російський безпілотник вранці 16 липня атакував передмістя Харкова. Під удар потрапило цивільне підприємство в селищі Високий. Уламками пошкодило мікроавтобус, який проїжджав повз місце вибуху. Унаслідок атаки є постраждалі.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

Удар по Харківщині

Близько 06:40 російські військові вдарили по селищу Високий Харківського району безпілотником типу "Герань". Саме в цей час повз територію цивільного підприємства, куди припав удар, їхав мікроавтобус. Уламки пошкодили транспортний засіб. Поранення отримали четверо пасажирів. Водій пережив гостру реакцію на стрес, однак від госпіталізації відмовився.

Обстріл Харківщини
Розбите лобове скло. Фото: Харківська обласна прокуратура

Кримінальне провадження

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом воєнного злочину. Слідчі встановлюють усі обставини російської атаки та документують її наслідки.

Нічна атака

Зазначимо, у ніч на 16 липня російські безпілотники також завдали ударів по Харкову. За попередніми даними, вибухи пролунали в Київському, Шевченківському та Немишлянському районах міста.

Читайте також:

У Немишлянському районі внаслідок влучання дрона на території приватного домоволодіння загорілася господарська споруда. У Шевченківському районі безпілотник упав на відкритій території одного з міських парків. За попередньою інформацією, внаслідок нічної атаки ніхто не постраждав.

Як повідомляли Новини.LIVE, вранці 14 липня російська армія скинула керовану авіабомбу на селище Слатине Харківського району. Удар припав по житловій забудові, через що були пошкоджені приватні будинки. 

Також Новини.LIVE писали, що на Харківщині через постійну загрозу атак FPV-дронів окремі автомобільні дороги доводиться оперативно перекривати. Такі рішення ухвалюються в режимі реального часу, щоб убезпечити водіїв та забезпечити безперебійну роботу Сил оборони.

Харківська область обстріли постраждалі
Долженко Катерина - редактор, одеський оглядач
Автор:
Долженко Катерина
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації