Россия нанесла удар с помощью дрона по зоопарку в Харькове: животные ранены

Дрон в небе. Фото иллюстративное: Reuters

Российские войска атаковали Харьков с помощью беспилотников, нанеся удары по Шевченковскому и Холодногорскому районам города, в результате чего на территории зоопарка вспыхнул пожар, а на дороги упали обломки сбитых целей.

Об этом сообщили глава Харьковской ОГА Олег Синегубов и мэр Харькова Игорь Терехов, передает Новини.LIVE.

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Россия атаковала Харьков дронами

Харьков подвергся атаке со стороны российских войск, которые направили свои ударные беспилотники на Шевченковский и Холодногорский районы города. В результате попадания одного из вражеских БПЛАразрушениям и возгоранию подверглась территория местного зоопарка. Кроме того, боевые действия и взрывы привели к падению обломков беспилотных летательных аппаратов непосредственно на проезжую часть городских улиц.

Сообщение о последствиях атаки. Фото: скриншот

Согласно предварительным официальным данным медиков и спасателей, информация о раненых или погибших среди местного населения пока не поступала, продолжается проверка всех обстоятельств.

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Сообщение Игоря Терехова. Фото: скриншот

Мэр Харькова Игорь Терехов отметил, что с места прилета в Шевченковском районе уже начали поступать первые сведения о пострадавших животных.

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«Попадание в Шевченковском районе — детали выясняем. Поступает информация о пострадавших животных», — констатировал мэр Харькова Игорь Терехов.

Новини.LIVE уже сообщали, что в ночь на 15 июня 2026 года российские войска совершили очередную жестокую комбинированную атаку на Харьков, выпустив по городу несколько волн ударных беспилотников и ракет. Под вражескими ударами оказались густонаселенные жилые районы, гражданская инфраструктура и Харьковский художественный музей, где взрывной волной повреждены окна и фасады зданий.

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Россияне снова применили тактику повторных ударов, поэтому когда на места попаданий прибыли экстренные службы, Россия снова атаковала те же самые локации, в результате чего при исполнении своих обязанностей погибли спасатели ГСЧС и гражданские жители. Эта трагическая ночь стала продолжением непрерывного террора против областного центра.

Только за неделю с 8 по 14 июня Харьков 54 раза подвергался обстрелам российскими снарядами, которые вызвали масштабные разрушения почти во всех районах города и привели к многочисленным ранениям среди мирного населения.